Nottingham Forest - Manchester City. Relacja live i wynik na żywo

Obie drużyny w tym sezonie grają o całkowicie odmienne cele. Podopieczni Pepa Guardioli chcą przeskoczyć Arsenal w tabeli i wejść na fotel lidera, z kolei Nottingham Forest musi uważać na zbliżające się widmo spadku.

Gospodarze sobotniego spotkania niedawno wygrali z Tottenhamem 3:0 i to mogło ich napędzić w następnym meczu. Tak się jednak nie stało, bowiem już w ostatniej kolejce ulegli Fulham. O punkty w starciu z angielskim hegemonem może być trudno, choć nikt nie wyklucza takiej możliwości.



Manchester City z kolei spisuje się praktycznie bezbłędnie i czeka na kolejne potknięcia Arsenalu. Imponująca seria zwycięstw pokazuje, że forma Erlinga Haalanda i spółki może cieszyć wszystkich kibiców, którzy wyczekują przedłużenia serii o kolejne spotkanie.



Relacja live i wynik na żywo meczu Nottingham Forest - Manchester City od godz. 13:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport