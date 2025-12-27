Sensacyjne wieści. Odkrycie Urbana może wrócić do ekstraklasy

Dziennikarze twierdzą, że Jagiellonia zaproponowała Spezii aż dwa miliony euro. Mało tego, poza pieniędzmi zagwarantowała włoskiemu zespołowi wysoki procent od przyszłej sprzedaży.

Gdyby transfer doszedł do skutku, prawdopodobnie Wiśniewski ustanowiłby nowy rekord klubu. Trudno jednak wyrokować, zwłaszcza że ten sam dziennik niedawno informował, że pozyskanie defensora rozważa też Fiorentina, której trenerem jest Paolo Vanoli. Ten współpracował z Wiśniewskim w Venezii.

27-latek wyjechał z Polski w 2022 roku, kiedy przeniósł się z Górnika Zabrze właśnie do Venezii. Już po kilku miesiącach został jednak wykupiony przez Spezię za blisko cztery mln euro. Od tamtej pory rozegrał dla niej 70 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował asystę. Jan Urban postawił na niego we wrześniowym starciu z Holandią i dzięki temu, że obrońca wypadł świetnie, na stałe wskoczył do składu kadry.