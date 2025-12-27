Polak z wielkim wyróżnieniem! Wybrano najlepsze walki 2025 roku w UFC

Pojedynek 27-latka odbył się 6 grudnia podczas gali UFC 323. Baraniewski zmierzył się wówczas z reprezentantem Turcji, Ibo Aslanem. Walka trwała zaledwie 89 sekund i zakończyła się zwycięstwem Polaka przez techniczny nokaut. W uzasadnieniu decyzji o umieszczeniu tego starcia w najlepszej piątce roku, redaktorzy portalu ufc.com wskazali na "dużą liczbę zadanych ciosów w krótkim odstępie czasu". Zwrócono także uwagę na "dynamiczny przebieg pojedynku, w którym szala przechodziła z jednej strony na drugą, aż do momentu kończącego starcie".

W puli walk nominowanych do "top 5" znalazł się również pojedynek Mateusza Rębeckiego ze Szkotem, Chrisem Duncanem. Ostatecznie starcie to nie znalazło się w ścisłej czołówce rankingu, choć zostało odnotowane jako jedno z tych, które były rozważane podczas głosowania.

Autorzy zestawienia podkreślili, że rok 2025 charakteryzował się wysokim poziomem sportowym. Wskazano również, że w przypadku pierwszej trójki rankingu panowała duża zgodność wśród głosujących ekspertów.

Oto pełen ranking:

1. Joshua Van kontra Brandon Royval (UFC 317)

2. Jiri Prochazka kontra Khalil Rountree Jr. (UFC 320)

3. Nazim Sadykhov kontra Nikolas Motta (UFC Baku)

4. Jack Della Maddalena kontra Belal Muhammad (UFC 315)

5. Iwo Baraniewski kontra Ibo Aslan (UFC 323).