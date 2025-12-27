Zaskakująca decyzja! Siatkarka reprezentacji Polski rozstała się z klubem

Weronika Centka-Tietianiec (rocznik 2000) gra na pozycji środkowej. Przygodę z siatkówką rozpoczęła w rodzinnym Bełchatowie. W ekstraklasie siatkarek występowała w Energa MKS Kalisz (2019–21), Grot Budowlanych Łódź (2021–22) oraz Developresie Rzeszów (2022–25). Od 2020 roku Centka występuje w reprezentacji Polski.

Po wywalczeniu w ubiegłym sezonie mistrzostwa Polski z rzeszowskim klubem, środkowa zdecydowała się na pierwszy w karierze zagraniczny transfer. Wybór padł na turecką drużynę Kuzeyboru SK, w której w obecnym sezonie grają dwie inne siatkarki reprezentacji Polski - przyjmująca Martyna Czyrniańska oraz atakująca Malwina Smarzek.

Transfer Centki-Tietianiec do tureckiego klubu ogłoszono na początku lipca. Współpraca nie okazała się jednak długa. Środkowa nie miała zbyt wielu okazji do zaprezentowania swych umiejętności, a tuż przed końcem roku poinformowano o rozstaniu. Nie wiadomo jeszcze, w jakiej drużynie reprezentantka Polski dokończy sezon.

"Dziękujemy Weronika. Rozstaliśmy się z naszą środkową, Weronika Centką-Tietianiec. Dziękujemy Weronice za zaangażowanie i życzymy sukcesów w dalszym etapie kariery" - napisał Kuzeyboru Spor Kulübü w mediach społecznościowych.