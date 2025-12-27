Szymon Marciniak był o krok! Wiemy, kto został najlepszym sędzią świata

Triumfatorem tego plebiscytu został Clement Turpin, który zdobył 65 punktów. Ten poprowadził w 2025 roku wiele emocjonujących spotkań m.in. FC Barcelona - Inter (3:3) oraz Real Madryt - Manchester City (1:2) w Lidze Mistrzów, Hiszpania - Holandia w ćwierćfinale Ligi Narodów czy choćby starcie Jagiellonii Białystok z Realem Betis w ćwierćfinale Lidze Konferencji.

43-latek wyprzedził o 10 pkt właśnie Marciniaka oraz arbitra finału Euro 2024 Hiszpania - Anglia Francoisa Letexiera. Na czwartym miejscu, zdobywając 54 pkt, uplasował się sędzia najważniejszego starcia ostatniej edycji Ligi Mistrzów między PSG a Interem Istvan Kovacs.

TOP 10 sędziów w 2025 roku według IFFHS:



1. Clement Turpin (Francja) - 65 pkt

2. Francois Letexier (Francja) - 55 pkt

2. Szymon Marciniak (Polska) - 55 pkt

4. Istvan Kovacs (Rumunia) - 54 pkt

5. Michael Oliver (Anglia) - 53 pkt

6. Felix Zwayer (Niemcy) - 45 pkt

7. Slavko Vincić (Słowenia) - 41 pkt

8. Alireza Faghani (Australia) - 25 pkt

8. Maurizio Mariani (Włochy) - 25 pkt

10. Sandro Schaerer (Szwajcaria) - 12 pkt

Warto przypomnieć, że Marciniak wygrywał ten plebiscyt dwukrotnie - w 2022 i 2023 r. Częściej wyróżnieni zostali m.in. Pierluigi Collina (Włochy - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003) czy Sandor Puhl (Węgry - 1994, 1995, 1996, 1997).