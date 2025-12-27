Szymon Marciniak był o krok! Wiemy, kto został najlepszym sędzią świata
Szymon Marciniak zajął drugie miejsce w plebiscycie Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) na najlepszego sędziego 2025 roku. Zwycięzcą został arbiter, który ma na koncie choćby finał Ligi Mistrzów czy mecz otwarcia Euro 2024.
Triumfatorem tego plebiscytu został Clement Turpin, który zdobył 65 punktów. Ten poprowadził w 2025 roku wiele emocjonujących spotkań m.in. FC Barcelona - Inter (3:3) oraz Real Madryt - Manchester City (1:2) w Lidze Mistrzów, Hiszpania - Holandia w ćwierćfinale Ligi Narodów czy choćby starcie Jagiellonii Białystok z Realem Betis w ćwierćfinale Lidze Konferencji.
43-latek wyprzedził o 10 pkt właśnie Marciniaka oraz arbitra finału Euro 2024 Hiszpania - Anglia Francoisa Letexiera. Na czwartym miejscu, zdobywając 54 pkt, uplasował się sędzia najważniejszego starcia ostatniej edycji Ligi Mistrzów między PSG a Interem Istvan Kovacs.
TOP 10 sędziów w 2025 roku według IFFHS:
1. Clement Turpin (Francja) - 65 pkt
2. Francois Letexier (Francja) - 55 pkt
2. Szymon Marciniak (Polska) - 55 pkt
4. Istvan Kovacs (Rumunia) - 54 pkt
5. Michael Oliver (Anglia) - 53 pkt
6. Felix Zwayer (Niemcy) - 45 pkt
7. Slavko Vincić (Słowenia) - 41 pkt
8. Alireza Faghani (Australia) - 25 pkt
8. Maurizio Mariani (Włochy) - 25 pkt
10. Sandro Schaerer (Szwajcaria) - 12 pkt
Warto przypomnieć, że Marciniak wygrywał ten plebiscyt dwukrotnie - w 2022 i 2023 r. Częściej wyróżnieni zostali m.in. Pierluigi Collina (Włochy - 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003) czy Sandor Puhl (Węgry - 1994, 1995, 1996, 1997).Przejdź na Polsatsport.pl