Aryna Sabalenka - Nick Kyrgios. Relacja live i wynik na żywo

Wydarzenie ma nawiązywać do tenisowej "bitwy płci", do której doszło w 1973 roku. Wówczas zmierzyli się ze sobą legendarna Billie Jean King oraz Bobby Riggs. Billie Jean King pokonała Riggsa.

O meczu Sabalenka - Kyrgios mówiło się od dawna, choć nie każdy fan tenisa wierzył, że faktycznie do takiego starcia dojdzie. Jak się okazało, tenisistka i tenisista zmierzą się ze sobą w niedzielę 28 grudnia w Dubaju.

- Szczerze mówiąc, jestem tym naprawdę zdenerwowany, ona jest teraz w szczytowej formie. I dostanie mnie w wersji z drewnianymi nogami, ale mimo to jestem przekonany, że mogę z nią wygrać - przyznał Kyrgios.

Kto będzie górą w tym starciu - Sabalenka czy Kyrgios?

