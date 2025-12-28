Siatkarska dominacja! Mistrz Polski pewnie wygrał w hicie kolejki

Początek premierowej odsłony przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów. Do stanu 12:11 bielszczanki dotrzymywały kroku przeciwniczkom, później DevelopRes systematycznie zaczął powiększać przewagę (15:11, 18:13). Końcówka pod kontrolą gospodyń, choć rywalki obroniły aż cztery piłki setowe. Przestrzelona zagrywka BKS ustaliła wynik na 25:19; bielszczanki podarowały w tej partii aż jedenaście punktów po błędach własnych.

Drugiego seta rozpoczęły rzeszowianki od punktowej serii przy zagrywkach Katarzyny Wenerskiej (7:0). Taki wstęp był zapowiedzią dominacji gospodyń w tej części meczu; wyraźna przewaga w ataku i w polu serwisowym wpłynęła na wynik. Jednostronnego seta zamknęła uderzeniem blok-aut Oliwia Sieradzka (25:11).

Siatkarki BKS obiecująco zaczęły trzecią partię (3:4), ale później znów wróciły problemy w ataku, co wykorzystał DevelopRes. Gospodynie szybko uzyskały korzystny wynik (9:5, 14:8). W środkowej części seta bielszczanki próbowały jeszcze nawiązać rywalizację, zmniejszyły straty do trzech oczek (15:12), ale gospodynie trzymały je na bezpieczny dystans (17:12, 20:13). Piłkę meczową wywalczyła Julita Piasecka (24:16). Rzeszowianki na własne życzenie przedłużyły jeszcze mecz dwoma błędami w ataku, ale przestrzelona zagrywka przyjezdnych zakończyła to spotkanie (25:19).

Najwięcej punktów: Taylor Bannister (14), Julita Piasecka (13), Laura Heyrman (9), Svitlana Dorsman (8) – DevelopRes; Marta Orzyłowska (8) – BKS. Rzeszowianki lepsze w ataku (40%-24%), lepiej punktowały blokiem (11–8) i dominowały w polu serwisowym (10–2). MVP: Julita Piasecka (11/29 = 38% skuteczności w ataku + 2 bloki; 32% pozytywnego przyjęcia).

DevelopRes Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:19, 25:11, 25:19)

DevelopRes: Laura Heyrman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Taylor Bannister, Marrit Jasper – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Karina Chmielewska, Oliwia Sieradzka, Magda Kubas, Dominika Pierzchała. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

BKS: Reka Bozoki-Szedmak, Marta Orzyłowska, Martyna Podlaska, Ljubica Kecman, Aleksandra Gryka, Wiktoria Szewczyk – Adriana Adamek (libero) oraz Martyna Borowczak, Zuzanna Suska (libero), Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Agata Michalewicz. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

