Dzieje się! Papszun chce podebrać piłkarza Lechowi Poznań

Hubert PawlikPiłka nożna

Marek Papszun lada moment rozpocznie przygotowania z Legią Warszawa do rundy wiosennej. Niewykluczone, że będzie miał do dyspozycji jeszcze jednego piłkarza. Portal aspor.com.tr ujawnił niespodziewane wieści.

Mężczyzna w okularach siedzi obok herbu Legii Warszawa, trzymając mikrofon.
fot. Cyfrasport
Marek Papszun chce piłkarza Fenerbahce

"Irfan Can Egribayat jedzie do Polski" - można przeczytać w tekście. Dziennikarze twierdzą, że wskutek tego, że Turek stracił pozycję drugiego bramkarza na rzecz Tarika Cetina, definitywnie odchodzi z Fenerbahce. Dodają, że zainteresowane nim są trzy polskie kluby: Lech Poznań, Cracovia oraz właśnie Legia. Mało tego, podano nawet, że wszystkie przygotowują się już do złożenia oferty.

 

Nie można wykluczyć, że piłkarz będzie kosztował ok. dwa miliony euro, gdyż tyle wynosi jego wartość na portalu Transfermarkt. O tym, że Legia chce sprowadzić Turka pisał już ostatnio dziennikarz Ertan Suzgun, więc można stwierdzić, że nie jest to wyłącznie plotka.

 

Kontrakt 27-latka z tureckim zespołem wygasa z końcem czerwca 2027. Skoro pojawia się coraz więcej doniesień na temat sprowadzenia nowego bramkarza, wydaje się pewne, że po sezonie z Legii odejdzie Kacper Tobiasz, którego kontrakt wygasa 30 czerwca.

 

Po 18 meczach ekstraklasy Legia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, mając w dorobku 19 punktów.

