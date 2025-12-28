Cała FC Barcelona w żałobie. "Spoczywaj w pokoju"

Vilarrubi zmarł w niedzielę w wieku 71 lat. Był wiceprezesem FC Barcelony ds. instytucjonalnych za czasów Rosella i Bartomeu w latach 2010-17. Opuścił zarząd w październiku 2017 roku z powodu decyzji o rozegraniu meczu z Las Palmas przy pustych trybunach w tym samym dniu, w którym odbyło się referendum w sprawie niepodległości Katalonii. Był to symboliczny protest wobec tego, co się wydarzyło.

"Cała FC Barcelona, ​​prezes i zarząd pragną złożyć najszczersze kondolencje w związku ze śmiercią Carlesa Vilarrubiego. Związany z Barceloną od młodości, grał również dla niej w hokeja, zanim objął wieloletnie stanowisko dyrektora. Przedsiębiorca i gastronom, został odznaczony Krzyżem Świętego Jerzego i był prezesem Academia Catalana de Gastronomia i Nutricio. Klub pragnie wyrazić pełne wsparcie i współczucie jego rodzinie i przyjaciołom. Spoczywaj w pokoju" - przekazała FC Barcelona w oficjalnym komunikacie.

Dawniej Villarubi był współpracownikiem Jordiego Pujola, czyli byłego prezydenta Katalonii. Był też częścią federacji Convergencia, która rządziła Katalonią w latach 1980-2003 i 2010-2015. Ponadto Villarubi współtworzył Catalunya Radio oraz prywatne radio RAC1.