Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk z Klaudią Zwolińską?
Czas na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Klaudia Zwolińska gościem Polsat Sport Talk
Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie wicemistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w kajakarstwie górskim, Klaudia Zwolińska.
Nasza mistrzyni opowie o specyfice dyscypliny i staraniach wkładanych w jej popularyzację.
Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.
