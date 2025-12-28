Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk z Klaudią Zwolińską?

Czas na kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo podcastu Polsat Sport Talk między dwoma krzesłami i mikrofonem.
fot. Polsat Sport
Klaudia Zwolińska gościem Polsat Sport Talk

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie wicemistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w kajakarstwie górskim, Klaudia Zwolińska.

 

Nasza mistrzyni opowie o specyfice dyscypliny i staraniach wkładanych w jej popularyzację.

 

Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

