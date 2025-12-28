Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk z Klaudią Zwolińską?

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie wicemistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w kajakarstwie górskim, Klaudia Zwolińska.

Nasza mistrzyni opowie o specyfice dyscypliny i staraniach wkładanych w jej popularyzację.

Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

