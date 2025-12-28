Gwiazda PlusLigi podsumowała ostatnie 12 miesięcy. "To był rok spełnionych marzeń"

27-letni zawodnik w mijających dwunastu miesiącach sięgnął z Bogdanką LUK Lublin po mistrzostwo, Superpuchar Polski i Puchar Challenge, a z drużyną narodową zdobył wicemistrzostwo świata - drugie w historii męskiej bułgarskiej siatkówki.

Grozdanow przyznał, że wyjątkowe miejsce w jego sercu będzie miał zwłaszcza medal, wywalczony z kadrą. Dla asa PlusLigi było to bowiem spełnienie marzeń (i obietnicy danej samemu sobie!) z dzieciństwa.

- Pamiętam, że gdy w 2012 roku Sofia była gospodarzem Ligi Światowej, siedziałem na górnym sektorze trybun i powiedziałem sobie, że któregoś dnia to ja będę występował na głównej arenie i to ja będę rozpalał serca kibiców. Wypełnienie tej obietnicy zostało odłożone w czasie o całe 13 lat, ale w końcu mi się udało. Pamiętam każdy szczegół z powrotu do domu po mistrzostwach świata. Przejazd na plac, ulice pełne kibiców, ludzi, którzy biegli za naszym autokarem. To było nie tylko spełnienie mojego marzenia z dzieciństwa, ale coś, co byłoby spełnieniem marzeń każdego sportowca. Jestem dumny, że należę do tego pokolenia siatkarzy. Dla mnie był to rok spełnionych marzeń i wielu lekcji. Na szczęście przed nami kolejne lata i kolejne marzenia do spełnienia - powiedział Grozdanow w rozmowie z bTV.

Bułgar jest na dobrej drodze, by przynajmniej na niwie klubowej dołożyć do swojej kolekcji następne trofea. Po 13 kolejkach PlusLigi jego Bogdanka LUK jest liderem rozgrywek, a lublinianie znakomicie rozpoczęli również zmagania w Lidze Mistrzów, pokonując 3:0 Halkbank Ankara.