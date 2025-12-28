Hit z udziałem byłego reprezentanta Polski. Klub IV ligi właśnie to ogłosił

Pawełek urodził się w 1981 roku w Wodzisławiu Śląskim, a swoją przygodę z piłką zaczynał w klubie Silesia Lubomia. Tam, po latach gry na wysokim poziomie, rywalizował również w rundzie jesiennej sezonu 2025/2026 na poziomie okręgówki.

Teraz czas na nowe wyzwanie w życiu Pawełka, który postanowił spróbować sił w pracy dyrektora sportowego. Unia Turza Śląska ogłosiła 23 grudnia hitową informację w swoich mediach społecznościowych.

"Pochodzący z pobliskiej Lubomi, dziś wraca na lokalne boiska, by dzielić się swoim doświadczeniem i wartościami z młodymi zawodnikami Unii. Profesjonalizm, zaangażowanie i pokora to cechy, które przez lata towarzyszyły mu w karierze i które z pewnością będą cenne także w nowej roli" - czytamy w klubowym komunikacie.

Jakie będą zadania Pawełka w nowym klubie? - Jako dyrektor sportowy będzie odpowiedzialny za rozwój sportowy klubu, wsparcie dla sztabów szkoleniowych, planowanie polityki transferowej oraz budowanie silnej, spójnej tożsamości drużyny. To ważny krok w kierunku dalszego profesjonalizowania struktur naszego klubu - napisano na Facebooku Unii.

Dla Pawełka to z kolei ważny krok w jego ciekawym piłkarskim życiu. Najważniejszymi wydarzeniami do tej pory były: debiut w 2000 roku w Ekstraklasie w barwach Odry Wodzisław Śląski, trzy mistrzostwa Polski z Wisłą Kraków czy 4 spotkania w reprezentacji Polski. 44-latek grał też w przeszłości w klubach z Turcji. W ostatnich latach był piłkarzem Silesii Lubomia.

Do 2024 roku Pawełek odpowiadał też za trenowanie bramkarzy w GKS-ie Jastrzębie.

Polsat Sport