Świątek zagrała miksta! Partnerem nie był Hurkacz

Już za kilka dni ruszy tenisowy sezon 2026. Póki co jednak możemy śledzić turnieje pokazowe. W Shenzhen trwa impreza World Tennis Continental Cup, w ramach której drużyna złożona z europejskich zawodników mierzy się z graczami z innych rejonów świata.

ZOBACZ TAKŻE: Takiego nagrania z Igą Świątek jeszcze nie widziałeś! Świąteczna niespodzianka dla kibiców



Iga Świątek ma za sobą dwa spotkania singlowe. Najpierw pokonała bez żadnych problemów Kazaszkę Jelenę Rybakinę, natomiast później niespodziewanie uległa niżej notowanej Chince - Xinyu Wang.



W niedzielę Świątek przystąpiła do mikstowego starcia u boku Monakijczyka Valentina Vacherota. Ich przeciwnikami byli Rybakina oraz Rosjanin Andriej Rublow. Rywale już na początku starcia przejęli inicjatywę i przełamali w trzecim gemie. Następnie dowieźli przewagę do końca, triumfując w pierwszym secie do czterech.

Druga partia do momentu przebiegała pod znakiem wygranych gemów serwisowych przez obie pary. Do momentu, ponieważ Rybakina i Rublow ponownie zyskali breaka, tym razem na 4:3. W kolejnych minutach Kazaszka i Rosjanin potwierdzili swoją wyższość i domknęli drugą partię i tym samym całą potyczkę.



Iga Świątek/Valentin Vacherot - Jelena Rybakina/Andriej Rublow 4:6, 4:6

Polsat Sport