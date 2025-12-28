Nie żyje były bramkarz Legii Warszawa
Nie żyje Jan Kosowski, były bramkarz Górnika Wałbrzych czy Legii Warszawa. Miał 94 lata.
Zmarł Jan Kosowski, były bramkarz związany z Górnikiem Wałbrzych
- Zmarł były bramkarz Jan Kosowski
- Kosowski był związany przez lata z Górnikiem Wałbrzych
- W 1954 roku zadebiutował w barwach Legii Warszawa
- Był ojcem Leszka Kosowskiego, napastnika Górnika Wałbrzych czy Widzewa Łódź
W wieku 94 lat zmarł były bramkarz Jan Kosowski, przez lata związany z Górnikiem Wałbrzych.
ZOBACZ TAKŻE: Cała FC Barcelona w żałobie. "Spoczywaj w pokoju"
W 1954 roku zadebiutował w barwach Legii. Łącznie w barwach klubu z Warszawy rozegrał dwa spotkania - jedno w lidze i jedno w krajowym pucharze.
Był ojcem Leszka Kosowskiego, wieloletniego napastnika Górnika Wałbrzych czy Widzewa Łódź.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Finał Superpucharu Włoch: Napoli - Bologna. Skrót meczu