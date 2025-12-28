Nie żyje były bramkarz Legii Warszawa

Piłka nożna

Nie żyje Jan Kosowski, były bramkarz Górnika Wałbrzych czy Legii Warszawa. Miał 94 lata.

Płonący znicz na tle kwiatów.
fot. PAP
Zmarł Jan Kosowski, były bramkarz związany z Górnikiem Wałbrzych
  • Zmarł były bramkarz Jan Kosowski
  • Kosowski był związany przez lata z Górnikiem Wałbrzych
  • W 1954 roku zadebiutował w barwach Legii Warszawa
  • Był ojcem Leszka Kosowskiego, napastnika Górnika Wałbrzych czy Widzewa Łódź

W wieku 94 lat zmarł były bramkarz Jan Kosowski, przez lata związany z Górnikiem Wałbrzych.

 

W 1954 roku zadebiutował w barwach Legii. Łącznie w barwach klubu z Warszawy rozegrał dwa spotkania - jedno w lidze i jedno w krajowym pucharze.

 

Był ojcem Leszka Kosowskiego, wieloletniego napastnika Górnika Wałbrzych czy Widzewa Łódź.

Polsat Sport
