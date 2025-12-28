Nie żyje były bramkarz Legii Warszawa

W wieku 94 lat zmarł były bramkarz Jan Kosowski, przez lata związany z Górnikiem Wałbrzych.

ZOBACZ TAKŻE: Cała FC Barcelona w żałobie. "Spoczywaj w pokoju"

W 1954 roku zadebiutował w barwach Legii. Łącznie w barwach klubu z Warszawy rozegrał dwa spotkania - jedno w lidze i jedno w krajowym pucharze.

Był ojcem Leszka Kosowskiego, wieloletniego napastnika Górnika Wałbrzych czy Widzewa Łódź.

Polsat Sport