Nietypowe wybory najlepszej siatkarki. Zwyciężczyni przegrała i u trenerów, i u kibiców

Przypomnijmy, że Siatkarkę Roku za naszą wschodnią granicą wybierano w dwuetapowym głosowaniu. W pierwszym swoje typy wskazało stu ekspertów, wśród których znaleźli się między innymi: trenerzy i panie kapitan drużyn narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych, szkoleniowcy i panie kapitan zespołów z dwóch najwyższych poziomów rozgrywkowych oraz uznani eksperci i dziennikarze, zajmujący się na co dzień siatkówką. Każdy z nich wskazał po trzy nazwiska: za pierwsze miejsce przyznawano 5 punktów, za drugie - 3 "oczka", a za trzecie - jeden punkt. Po podliczeniu punktów od setki respondentów do drugiego etapu przeszło dziesięć siatkarek.

W drugim etapie, który trwał do 27 grudnia do godziny 21.00, głos mieli kibice, którzy wskazywali swoje faworytki z finałowej dziesiątki za pośrednictwem kanału na Telegramie. Fani siatkówki mogli sporo namieszać w końcowej klasyfikacji, gdyż za pierwsze miejsce w głosowaniu kibiców przyznawano aż 30 punktów. Druga pozycja to 20 "oczek", a trzecia - 10.

Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że triumfatorką plebiscytu za 2025 rok została Daria Szargorodska, grająca na co dzień w kazachskim Żetysu. Samo głosowanie miało jednak dość nietypowy przebieg, ponieważ zwyciężczyni... przegrała zarówno w głosowaniu trenerów, pań kapitan, jak i kibiców. Szkoleniowcy uznali, że na tytuł najbardziej zasłużyła Switłana Dorsman z grającego w polskiej TAURON Lidze DevelopResu Rzeszów, wśród kapitanek kadr i drużyn z dwóch najwyższych poziomów rozgrywkowych na największe uznanie zasłużyła Adriana Pawlik (Bukowynka Czerniowce), zaś wśród kibiców bezdyskusyjnie najwięcej głosów zebrała Waleria Jakuszewa (Dobrodiy-Uniwersytet Medyczny-SHVSM Winnica), którą wskazało aż 49 procent spośród 7326 fanów. Siatkarka Roku 2025 wygrała wyłącznie w głosowaniu ekspertów i dziennikarzy, ale u pozostałych była na tyle wysoko, że to właśnie ona zajęła pierwsze miejsce, zgarniając łącznie 155 "oczek". Druga była Pawlik (114 punktów), a trzecia - Jakuszewa (110 punktów).

Dwie przedstawicielki polskiej TAURON Ligi, które zakwalifikowały się do finałowej dziesiątki, uplasowały się ostatecznie poza podium. Switłana Dorsman z DevelopResu była czwarta (81 "oczek"), a Krystyna Niemcewa, libero MOYA Radomki Radom, zajęła 7. pozycję (54 punkty).