Nietypowe wybory najlepszej siatkarki. Zwyciężczyni przegrała i u trenerów, i u kibiców
Ukraińska Federacja Siatkarska (FVU) i portal Sport.ua ogłosiły wyniki plebiscytu na najlepszą siatkarkę 2025 roku na Ukrainie. Zwyciężczynią została Daria Szargorodska (Żetysu, Kazachstan), ale samo głosowanie miało dość nietypowy przebieg.
Przypomnijmy, że Siatkarkę Roku za naszą wschodnią granicą wybierano w dwuetapowym głosowaniu. W pierwszym swoje typy wskazało stu ekspertów, wśród których znaleźli się między innymi: trenerzy i panie kapitan drużyn narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych, szkoleniowcy i panie kapitan zespołów z dwóch najwyższych poziomów rozgrywkowych oraz uznani eksperci i dziennikarze, zajmujący się na co dzień siatkówką. Każdy z nich wskazał po trzy nazwiska: za pierwsze miejsce przyznawano 5 punktów, za drugie - 3 "oczka", a za trzecie - jeden punkt. Po podliczeniu punktów od setki respondentów do drugiego etapu przeszło dziesięć siatkarek.
W drugim etapie, który trwał do 27 grudnia do godziny 21.00, głos mieli kibice, którzy wskazywali swoje faworytki z finałowej dziesiątki za pośrednictwem kanału na Telegramie. Fani siatkówki mogli sporo namieszać w końcowej klasyfikacji, gdyż za pierwsze miejsce w głosowaniu kibiców przyznawano aż 30 punktów. Druga pozycja to 20 "oczek", a trzecia - 10.
Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że triumfatorką plebiscytu za 2025 rok została Daria Szargorodska, grająca na co dzień w kazachskim Żetysu. Samo głosowanie miało jednak dość nietypowy przebieg, ponieważ zwyciężczyni... przegrała zarówno w głosowaniu trenerów, pań kapitan, jak i kibiców. Szkoleniowcy uznali, że na tytuł najbardziej zasłużyła Switłana Dorsman z grającego w polskiej TAURON Lidze DevelopResu Rzeszów, wśród kapitanek kadr i drużyn z dwóch najwyższych poziomów rozgrywkowych na największe uznanie zasłużyła Adriana Pawlik (Bukowynka Czerniowce), zaś wśród kibiców bezdyskusyjnie najwięcej głosów zebrała Waleria Jakuszewa (Dobrodiy-Uniwersytet Medyczny-SHVSM Winnica), którą wskazało aż 49 procent spośród 7326 fanów. Siatkarka Roku 2025 wygrała wyłącznie w głosowaniu ekspertów i dziennikarzy, ale u pozostałych była na tyle wysoko, że to właśnie ona zajęła pierwsze miejsce, zgarniając łącznie 155 "oczek". Druga była Pawlik (114 punktów), a trzecia - Jakuszewa (110 punktów).
Dwie przedstawicielki polskiej TAURON Ligi, które zakwalifikowały się do finałowej dziesiątki, uplasowały się ostatecznie poza podium. Switłana Dorsman z DevelopResu była czwarta (81 "oczek"), a Krystyna Niemcewa, libero MOYA Radomki Radom, zajęła 7. pozycję (54 punkty).