Piłkarz dźgnięty nożem w Neapolu! Szok

Prawdziwy dramat rozegrał się w Neapolu w nocy z 26 na 27 grudnia. Około godziny 1:00 18-letni Bruno Petrone, po wyjściu z baru w dzielnicy Chiaia, został dwukrotnie ugodzony nożem, w tym raz w brzuch.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny Polak w FC Barcelona? Będzie trenował w La Masii

Sprawców było dwóch, jednak - jak podaje portal "Il Mattino" - dotąd nie udało się ustalić ich tożsamości. Są poszukiwani, a policja gromadzi dowody.

Wieści na temat stanu zdrowia Petrone nie brzmią najlepiej. Piłkarz trafił do szpitala i znajduje się w stanie ciężkim. Mimo to, lekarze są dobrej myśli.

18-latek jest obecnie zawodnikiem występującego w Serie D Unione Sportiva Angri. W przeszłości rozegrał również jeden mecz na trzecim szczeblu we Włoszech. Wszedł wtedy na murawę na cztery minuty.

Polsat Sport