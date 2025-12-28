Piłkarz dźgnięty nożem w Neapolu! Szok

Piłka nożna

Bruno Petrone został zaatakowany i dwukrotnie dźgnięty nożem przez dwóch nieznanych sprawców. 18-letni piłkarz Unione Sportiva Angri trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Widok na panoramę Neapolu z górującym Wezuwiuszem w tle.
fot. PAP/PA
Neapol

Prawdziwy dramat rozegrał się w Neapolu w nocy z 26 na 27 grudnia. Około godziny 1:00 18-letni Bruno Petrone, po wyjściu z baru w dzielnicy Chiaia, został dwukrotnie ugodzony nożem, w tym raz w brzuch.

 

Sprawców było dwóch, jednak - jak podaje portal "Il Mattino" - dotąd nie udało się ustalić ich tożsamości. Są poszukiwani, a policja gromadzi dowody.

 

Wieści na temat stanu zdrowia Petrone nie brzmią najlepiej. Piłkarz trafił do szpitala i znajduje się w stanie ciężkim. Mimo to, lekarze są dobrej myśli.

 

18-latek jest obecnie zawodnikiem występującego w Serie D Unione Sportiva Angri. W przeszłości rozegrał również jeden mecz na trzecim szczeblu we Włoszech. Wszedł wtedy na murawę na cztery minuty.

