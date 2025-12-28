Portugalczycy rozpływają się nad Bednarkiem. Tak go nazwali

Jan Bednarek od początku sezonu spisuje się znakomicie w barwach FC Porto. Ostatnio opuścił spotkanie z Alvercą z powodu zawieszenia, natomiast jest już gotów do gry w wieńczącym rok starciu z AVS. Tuż przed nim o Polaku rozpisał się dziennik "O Jogo".

Piłkarz Jan Bednarek w niebieskiej koszulce treningowej.
fot. PAP
Jan Bednarek w barwach FC Porto
  • Jan Bednarek zyskał przydomek "Kapitan bez opaski" od dziennikarzy
  • Jego "zaraźliwa pewność siebie" i powrót do formy czynią go "filarem defensywy"
  • Bednarek wróci do podstawowego składu u boku Jakuba Kiwiora
  • Rozegrał 21 meczów dla FC Porto, zdobywając bramkę i asystę
  • Według Sofascore, Bednarek jest drugim najlepszym zawodnikiem FC Porto (nota 7,36)

"Kapitan bez opaski" - tak nazwali obrońcę dziennikarze. "Zaraźliwa pewność siebie Bednarka. Polski mur w defensywie powraca" - przekazano, dodając, że jest on prawdziwym "filarem obrony".

 

Można również przeczytać, że po "odsiedzeniu kary" w ostatnim meczu odzyska on miejsce w podstawowym składzie, u boku rodaka - Jakuba Kiwiora. Mimo że 29-latek nie mógł grać, to zespół uniknął "uszczerbku na solidności" i nie stracił gola w kolejnym ligowym spotkaniu w tym sezonie.

 

Bednarek rozegrał dla FC Porto łącznie 21 meczów, w których strzelił gola i zanotował asystę. Według Sofascore jest to drugi najlepszy zawodnik drużyny z średnią notą 7,36. Pierwszym jest... Jakub Kiwior (7,53). Po 15 rozegranych meczach ligowych drużyna Polaków jest liderem tabeli, mając pięć punktów przewagi nad drugim Sportingiem.

