Portugalczycy rozpływają się nad Bednarkiem. Tak go nazwali

"Kapitan bez opaski" - tak nazwali obrońcę dziennikarze. "Zaraźliwa pewność siebie Bednarka. Polski mur w defensywie powraca" - przekazano, dodając, że jest on prawdziwym "filarem obrony".

Można również przeczytać, że po "odsiedzeniu kary" w ostatnim meczu odzyska on miejsce w podstawowym składzie, u boku rodaka - Jakuba Kiwiora. Mimo że 29-latek nie mógł grać, to zespół uniknął "uszczerbku na solidności" i nie stracił gola w kolejnym ligowym spotkaniu w tym sezonie.

Bednarek rozegrał dla FC Porto łącznie 21 meczów, w których strzelił gola i zanotował asystę. Według Sofascore jest to drugi najlepszy zawodnik drużyny z średnią notą 7,36. Pierwszym jest... Jakub Kiwior (7,53). Po 15 rozegranych meczach ligowych drużyna Polaków jest liderem tabeli, mając pięć punktów przewagi nad drugim Sportingiem.