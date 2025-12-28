Przyszedł na pierwszy trening, by powiedzieć, że odchodzi. W przeszłości grał w PlusLidze

Pierwsza runda fazy zasadniczej sezonu 2025/2026 nie była udana dla ekipy z Warny. Po 10 kolejkach Cherno More, mając w dorobku zaledwie 1 zwycięstwo i 9 porażek, zajmuje z 5 punktami na koncie dopiero 9. miejsce w jedenastozespołowej lidze.

ZOBACZ TAKŻE: Sędzia przegrał zakład z siatkarzem. "Wręczyłem mu pieniądze w obecności całej drużyny"

Nic więc dziwnego, że włodarze klubu stracili cierpliwość i zdecydowali się na zmianę szkoleniowca. Danaiła Miłuszewa, byłego reprezentanta Bułgarii, brązowego medalistę mistrzostw świata juniorów z 2003 i brązowego medalistę Memoriału Huberta Jerzego Wagnera z 2014 roku, zastąpił Jordan Mitsin, którego syn Daniel gra w Cherno More od początku bieżącego sezonu.

O ile zmiana na stanowisku trenera nie była zaskoczeniem, o tyle z całą pewnością była nim decyzja kapitana, Wiktora Josifowa, który - jak podaje Sportal.bg - przyszedł na pierwszy trening po przerwie świątecznej tylko po to, by... zakomunikować, że odchodzi. Doświadczony 40-letni środkowy przyznał, że zamierza zrobić sobie przerwę od siatkówki, być może nawet dożywotnią.

Josifow jest doskonale znany polskim kibicom z gry w PlusLidze. W sezonie 2020/2021 występował w Cerrad Enei Czarnych Radom, w barwach których rozegrał 26 spotkań, zdobywając 181 punktów, w tym 19 po asach serwisowych.

Jedynym plusem dla będącej w fatalnym położeniu ekipy Cherno More Bask jest to, że w sezonie 2025/2026 z efbet Super Volley nie będzie bezpośredniego spadku. Z racji tego, że do rozgrywek przystąpiło tylko jedenaście zamiast dwunastu drużyn, ostatni zespół będzie miał szansę uratować ligowy byt w barażach z przegranym finału Wyższej Ligi (drugi poziom rozgrywkowy w Bułgarii).