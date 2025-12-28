Siatkarki Radomki przerwały serię porażek! Cenna wygrana w meczu z Pałacem

Spotkanie lepiej rozpoczęły siatkarki Moya Radomki, które dobrze grały blokiem i uzyskały przewagę (6:3, 12:9). W środkowej części seta przyjezdne wygrały cztery akcje z rzędu i odwróciły wynik (13:14), a później jeszcze powiększyły przewagę (14:17). W końcówce gra punkt za punkt była na korzyść Metalkas Pałacu. Dwa ostatnie punkty zdobyła Pola Nowakowska, która najpierw popisała się skutecznym atakiem, a po chwili dołożyła asa po taśmie (22:25).

Radomka znów udanie otworzyła seta (4:1), rywalki błyskawicznie wyrównały (5:5), ale środkowa część drugiej partii toczyła się pod dyktando gospodyń (13:9, 20:12). Siatkarki z Radomia miały wyraźną przewagę w ataku i dokładały punkty blokiem (5–0). Skutecznie grała Julie Lengweiler, która ustaliła wynik tej partii na 25:19.

Po asie Kornelii Garity gospodynie prowadziły w trzeciej odsłonie 7:2. Później było 9:3 i nastąpił zaskakujący przestój - sześć kolejnych akcji dla Pałacu i wyrównanie (9:9). W dalszej części seta wynik krążył wokół remisu. Po ataku Wiktorii Makarewicz było 21:23, ale Radomka wygrała trzy kolejne akcje (24:23). Blok ekipy z Bydgoszczy rozpoczął grę na przewagi, którą wygrały gospodynie. W ostatniej akcji siatkarka Pałacu zaatakowała w aut (26:24).

Na początku czwartego seta radomianki wygrały sześć kolejnych akcji i prowadziły 9:5. Grały pewnie, skutecznie w ofensywie i przybliżały się w stronę wygranej (15:9). Po kolejnym punktowym bloku, w końcówce różnica doszła do dziesięciu oczek (22:12). Julie Lengweiler skutecznym atakiem wywalczyła piłkę meczową (24:16), a dwie akcje później zakończyła to spotkanie (25:17).

Najwięcej punktów: Julie Lengweiler (22), Monika Gałkowska (15), Dagmara Dąbrowska (12), Kornelia Garita (12) – Radomka; Pola Nowakowska (17), Wiktoria Makarewicz (13), Marta Pol (11) – Pałac. Gospodynie skuteczniejsze w ataku, sporo punktów zdobytych blokiem (15–11). MVP: Julie Lengweiler (20/38 = 53% skuteczności w ataku + 2 bloki; 50% pozytywnego przyjęcia).

Moya Radomka Radom – Metalkas Pałac Bydgoszcz 3:1 (22:25, 25:19, 26:24, 25:17)

Radomka: Martyna Piotrowska, Brigitta Petrenko, Julie Lengweiler, Kornelia Garita, Monika Gałkowska, Weronika Szlagowska – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Iga Marszałkowicz, Dagmara Dąbrowska, Agata Plaga, Wiktoria Szumera, Oleksandra Molchanova. Trener: Piotr Filipowicz.

Pałac: Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Dominika Witowska, Victoria Foucher, Pola Nowakowska, Marta Pol – Monika Jagła (libero) oraz Julia Sobalska, Oliwia Ziółkowska, Nelly Adamczewska, Monika Głodzińska, Gabriela Dębowska. Trener: Martino Volpini.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI