Sabalenka przegrała z Kyrgiosem. Tak skomentowała mecz z tenisistą. "Zrobił się spięty"

Tenis

W niedzielę w Dubaju w pokazowym meczu australijski tenisista Nick Kyrgios pokonał liderkę światowego rankingu - Białorusinkę Arynę Sabelenkę 6:3, 6:3.

Aryna Sabalenka siedzi przy mikrofonie podczas konferencji prasowej.
fot. PAP
Aryna Sabalenka przyznała, że zna już taktykę Nicka Kyrgiosa na przyszłe mecze

Mecz rozegrano przy zmienionych zasadach. Przede wszystkim połowa kortu Sabalenki była o dziewięć procent mniejsza od połowy Kyrgiosa. Oboje grający mieli do dyspozycji jeden serwis.

 

ZOBACZ TAKŻE: Oto mama Aryny Sabalenki. Podobne? (ZDJĘCIA)

 

W drugim secie Białorusinka prowadziła 3:1, ale pięć kolejnych gemów i w efekcie mecz wygrał Kyrgios.

 

- Aryna była gotowa na to wyzwanie. Mecz był bardziej wyrównany, niż wskazuje na to wynik. To był naprawdę trudny pojedynek. Jest wielką mistrzynią i naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać. Kilka razy przełamała mój serwis, wywierała na mnie presję, miała niesamowite uderzenia. Chętnie bym z nią jeszcze zagrał - powiedział Australijczyk, który najwyżej był notowany w rankingu na 13. miejscu.

 

- To była prawdziwa walka. On miał problemy, zrobił się spięty. Jestem zadowolona, że facet musiał się „sprężać”, żeby odebrać mój serwis. Naprawdę podobało mi się to widowisko i czuję, że następnym razem, kiedy z nim zagram, będę już znała taktykę. Znam już jego mocne i słabe strony, więc na pewno będzie to lepszy mecz - przyznała Sabalenka.

 

Nie był to pierwszy pojedynek określany mianem „bitwa płci”, a najsłynniejszy miał miejsce w 1973 roku. Billie Jean King pokonała wówczas 55-letniego, byłego lidera rankingu i mistrza Wimbledonu Bobby’ego Riggsa 6:4, 6:3, 6:3. W samych Stanach Zjednoczonych mecz obejrzało w telewizji ponad 50 milionów widzów. Wynik był wielokrotnie podważany przez twierdzenia, że mecz został ustawiony, czemu Riggs zaprzeczał aż do swojej śmierci w 1995 roku. Ta historia została zekranizowana w 2017 roku, a film nosi tytuł „Wojna płci”. 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKAINNENICK KYRGIOSTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek znów rozchwytywana. Po autograf ustawiła się nawet... rywalka z kortu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 