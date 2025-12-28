W drugim niedzielnym meczu Tauron Ligi siatkarki ITA TOOLS Stali Mielec podejmą zespół PGE Budowlanych Łódź. Gospodynie plasują się aktualnie na dziewiątym miejscu w tabeli. Mielczanki mają za sobą trudny okres - poniosły porażki w trzech ostatnich spotkaniach ligowych, a dodatkowo uległy KSG Warszawa 0:3 w Tauron Pucharze Polski, co oznaczało dla nich pożegnanie się z rozgrywkami.

Po drugiej stronie siatki staną wiceliderki rozgrywek. Łodzianki mogą pochwalić się serią czterech ligowych zwycięstw z rzędu. Zgromadziły one taką samą liczbę punktów co rewelacja tego sezonu, UNI Opole, jednak wyprzedzają rywalki dzięki korzystniejszemu bilansowi setów.

Poprzednia konfrontacja obu ekip zakończyła się niespodzianką. W pierwszej kolejce bieżącej kampanii górą była drużyna z Podkarpacia, która pokonała ekipę z Łodzi po tie-breaku.

Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport