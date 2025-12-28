Na zakończenie niedzielnych zmagań w Tauron Lidze na parkiet w Radomiu wybiegną zawodniczki miejscowej MOYA Radomki oraz Metalkas Pałacu Bydgoszcz. Gospodynie notują zaskakująco słabą passę sześciu ligowych porażek z rzędu. Dodatkowo we wtorek odpadły z Tauron Pucharu Polski, po tym jak uległy 0:3 ekipie BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

Bydgoszczanki natomiast w minionej kolejce przełamały niemoc i pokonały beniaminka - Eco Harpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - wynikiem 3:0. Zwycięstwo to położyło kres ich serii trzech przegranych meczów z rzędu. Podobnie jak ich najbliższe rywalki, Pałac również pożegnał się już z pucharową rywalizacją, 17 grudnia zespół z Bydgoszczy uległ po tie-breaku ekipie Sokół & Hagric Mogilno.

Poprzednia konfrontacja obu drużyn, która miała miejsce w pierwszej kolejce bieżącego sezonu Tauron Ligi, zakończyła się wygraną drużyny z Radomia 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ŁO, Polsat Sport