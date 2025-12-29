Puchar Polski siatkarzy: BBTS Bielsko-Biała - Indykpol AZS Olsztyn. Relacja live i wynik na żywo

BBTS Bielsko-Biała miejsce w czołowej ósemce wywalczył w kwalifikacjach. To jedna z dwóch - obok Stali Nysa - drużyn z PLS 1. Ligi, które zagrają na tym etapie rozgrywek. Bielszczanie w poprzednich rundach wyeliminowali Volley Hermes Dąbrowa Górnicza (3:0), ProNutiva SKK Belsk Duży (3:0), Nowak-Mosty MKS Będzin (3:2) i Karpaty - PANS Krosno (3:0). Indykpol AZS Olsztyn znalazł się w ćwierćfinale jako czwarta drużyna pierwszej rundy fazy zasadniczej PlusLigi.

Obie drużyny w przeszłości sięgały po Puchar Polski. AZS Olsztyn wygrał to trofeum siedem razy (1970, 1971, 1972, 1982, 1989, 1991, 1992), ale od ostatniego triumfu minęło już ponad trzydzieści lat. Drużyna z Warmii na występ w turnieju finałowym czeka od 2009 roku. BBTS zdobył krajowy Puchar raz - w 1994 roku; wówczas to po raz ostatni grał w turnieju finałowym.

Zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków. Wiadomo już, że wywalczonego w poprzedniej edycji trofeum nie obroni JSW Jastrzębski Węgiel.

Relacja live i wynik na żywo z meczu BBTS Bielsko-Biała – Indykpol AZS Olsztyn w poniedziałek 29 grudnia o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.