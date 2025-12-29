Czas, miejsce i stadion otwarcia już znane. Tak zapowiadają się Zimowe Igrzyska we Włoszech

Gdzie i kiedy? Kluczowe daty i stadion otwarcia



Mediolan-Cortina 2026 potrwają od 6 do 22 lutego 2026 roku. Ceremonia otwarcia zaplanowana jest na 6 lutego na stadionie San Siro w Mediolanie (Stadio Giuseppe Meazza) - ikonie włoskiego futbolu, która tego dnia stanie się areną olimpijskiej inauguracji.

Z kolei ceremonia zamknięcia odbędzie się 22 lutego w zabytkowej Arenie di Verona. Terminy i miejsca zostały oficjalnie potwierdzone przez organizatorów, więc tutaj nie powinno być żadnej niespodzianki.

Klastery i najważniejsze areny. Jak rozłożone są zawody?



W przypadku Mediolan-Cortina 2026 "klastery" to zestawy aren sportowych pogrupowane według regionów, w których rozgrywane będą konkretne dyscypliny sportowe. Ten podział ma ułatwić organizacje zawodów, transport i obsługę techniczną całej imprezy. Skupiska prezentują się następująco:

· Mediolan - stadiony i lodowiska

· Cortina d’Ampezzo - narciarstwo alpejskie i snowboarding

· Valtellina (Bormio, Livigno) - konkurencje alpejskie i freestyle

· Val di Fiemme/Predazzo - skoki i biegi narciarskie

· dodatkowo w Anterselvie obędzie się biathlon.

W Mediolanie powstają nowe obiekty, m.in. Palaltalia, a także modyfikowane są te, które już stoją, jak chociażby lodowiska, na których odbywać się będą dyscypliny halowe - łyżwiarstwo figurowe, hokej czy short-track. Rozproszenie imprezy po regionie ma z kolei zwiększyć jej zasięg gospodarczy i turystyczny.

Co warto wiedzieć o Igrzyskach przez wyjazdem?



Przygotowania wchodzą w ostatnią fazę. Ruszyły prace budowlane i modernizacyjne, a sprzedaż biletów oraz działania logistyczne trwają zgodnie z harmonogramem. Olimpijska pochodnia została przekazana Włochom z Grecji, a krajowa sztafeta ogniowa rozpoczęła trasę przez całe terytorium. Odwiedzi setki miast i miejsc pamięci.

Dla kibiców ważne będą kwestie transportu między klastrami, dlatego organizatorzy zapowiadają rozbudowane połączenia kolejowe i autokarowe oraz specjalne przepustki czy rozkłady jazdy, aby ułatwić dodarcie na zawody rozrzucone po północnych Włoszech.

Polsat Sport