Gdzie obejrzeć ostatni Polsat SiatCast w 2025 roku?

We wtorek czeka nas kolejny odcinek Polsat SiatCast. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Polsat SiatCast podsumuje najważniejsze wydarzenia w siatkówce w 2025 roku

Koniec roku to czas podsumowań, rankingów czy różnego rodzaju zestawień.

 

Najważniejsze wydarzenia w siatkówce w 2025 roku skomentują Marek Magiera i Jakub Bednaruk.

 

Transmisja Polsat SiatCast we wtorek od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

