Gdzie obejrzeć ostatni Polsat SiatCast w 2025 roku?
We wtorek czeka nas kolejny odcinek Polsat SiatCast. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.
Polsat SiatCast podsumuje najważniejsze wydarzenia w siatkówce w 2025 roku
Koniec roku to czas podsumowań, rankingów czy różnego rodzaju zestawień.
Najważniejsze wydarzenia w siatkówce w 2025 roku skomentują Marek Magiera i Jakub Bednaruk.
Transmisja Polsat SiatCast we wtorek od godz. 9:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.