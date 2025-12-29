Gwiazda darta ostro o kibicach. "Przestańcie zachowywać się jak pacany"

34-letni zawodnik to obecnie piętnasty darter rankingu PDC, a w 2019 i 2020 roku podczas mistrzostw świata dochodził do półfinału. Przed rokiem odpadł na etapie ćwierćfinału, ulegając genialnemu nastolatkowi Luke’owi Littlerowi. Przed starciem z Kevinem Doetsem Aspinall na łamach "The Sun" podzielił się swoją opinią na temat niebezpiecznego trendu wśród publiczności, a mianowicie gwizdania na zawodników.





Wiadomo nie od dziś, że podczas darterskich zmagań publiczność ma ogromne znaczenie. Zazwyczaj przy każdej potyczce mają oni swojego faworyta, którego entuzjastycznie wspierają. Zawodnicy praktycznie nigdy nie oddają swoich prób w kompletnej ciszy. W tej dyscyplinie, w odróżnieniu m.in. od tenisa, gracze muszą niejednokrotnie skupiać się przy straszliwym hałasie.

Nathan Aspinall oczywiście rozumie atmosferę w Alexandra Palace, natomiast jego zdaniem w darcie nie ma miejsca na gwizdy. Taka forma dekoncentracji może przesądzić o ostatecznym wyniku. 34-latek w jasny sposób dał do zrozumienia, co sądzi o śmiałkach, którzy zamiast wspierać swojego ulubieńca, przeszkadzają jego przeciwnikowi.





"Mówiłem w moich wywiadach na scenie: przestańcie gwizdać, cieszcie się, przestańcie zachowywać się jak pacany" - wypalił, cytowany przez "The Sun", Aspinall.





Światowej klasy zawodnik poszedł o krok dalej, domagając się bardzo surowych kar dla osób, które będą zachowywać się w ten sposób. Na gwizdy podczas trwającego turnieju zwracali również uwagę Niemiec Ricardo Pietreczko i Belg Mike De Decker - obaj odpadli już z mistrzostw świata.





"Więc co można zrobić? Uważam, że osoby, które zostaną złapane, nie powinny po prostu zostać wyrzucone, ale powinny dostać zakaz na, powiedzmy, pięć lat" - przekazał darter.





Nathan Aspinall w poniedziałek w 1/16 finału, w sesji popołudniowej, zmierzy się z Holendrem Kevinem Doetsem. 34-latek będzie zdecydowanym faworytem tej konfrontacji. Zwycięzca tej rywalizacji w 1/8 finału spotka się ze światową "dwójką", Anglikiem Lukiem Humphriesem.

ST, Polsat Sport