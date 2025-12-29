Gwiazdor może niebawem opuścić Legię. To byłby cios dla Papszuna
Jak informuje "Piłka Nożna", już niebawem szeregi Legii Warszawa może opuścić Steve Kapuadi. Zainteresowanie pozyskaniem reprezentanta DR Konga wyrażają kluby Serie A. To byłby duży cios dla nowego szkoleniowca "Wojskowych", Marka Papszuna, ponieważ 27-latek to jedna z wyróżniających się postaci "Wojskowych".
Kapuadi trafił do Legii z Wisły Płock w 2023 roku. W poprzednim sezonie cieszył się z wygranej w Pucharze Polski oraz awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Na początku obecnych rozgrywek podniósł do góry Superpuchar Polski.
27-letni obrońca obecnie przebywa z reprezentacją DR Konga w Maroku, gdzie odbywa się Puchar Narodów Afryki. Niewykluczone, że gdy wróci może szybko opuścić Warszawę, ponieważ coraz głośniej mówi się o jego przenosinach do Italii. Według doniesień "Piłki Nożnej", do ekipy Torino dołączyła teraz Genoa.
Kapuadi ma ważny kontrakt z Legią do końca czerwca 2028 roku. W tym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach. Jego odejście byłoby dużym ciosem dla Papszuna, który musi wydobyć warszawian z potężnego kryzysu. "Wojskowi" zajmują bowiem przedostatnie miejsce w PKO BP Ekstraklasie i odpadli już z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji.
Według serwisu "Transfermarkt", Kapuadi jest wyceniany na trzy miliony euro.