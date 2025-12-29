Gwiazdor może niebawem opuścić Legię. To byłby cios dla Papszuna

Kapuadi trafił do Legii z Wisły Płock w 2023 roku. W poprzednim sezonie cieszył się z wygranej w Pucharze Polski oraz awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Na początku obecnych rozgrywek podniósł do góry Superpuchar Polski.

27-letni obrońca obecnie przebywa z reprezentacją DR Konga w Maroku, gdzie odbywa się Puchar Narodów Afryki. Niewykluczone, że gdy wróci może szybko opuścić Warszawę, ponieważ coraz głośniej mówi się o jego przenosinach do Italii. Według doniesień "Piłki Nożnej", do ekipy Torino dołączyła teraz Genoa.

Kapuadi ma ważny kontrakt z Legią do końca czerwca 2028 roku. W tym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach. Jego odejście byłoby dużym ciosem dla Papszuna, który musi wydobyć warszawian z potężnego kryzysu. "Wojskowi" zajmują bowiem przedostatnie miejsce w PKO BP Ekstraklasie i odpadli już z Pucharu Polski oraz Ligi Konferencji.

Według serwisu "Transfermarkt", Kapuadi jest wyceniany na trzy miliony euro.

