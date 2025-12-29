Hiszpanie nie mają złudzeń. Szczęsny może zakończyć karierę

"Dylemat bramkarski przed FC Barceloną" - brzmi tytuł tekstu. "Jeśli zespół ma jakąś dobrze zabezpieczoną pozycję na boisku, to jest to bramkarz" - przekazano, dodając, że lada moment drużyna może mieć kontrakty nawet z siedmioma.

Dziennikarze napisali, że "strategiczny ruch", jakim było sprowadzenie Joana Garcii, zapewnia klubowi stabilizację na wiele lat. Jak wygląda sytuacja z pozostałymi bramkarzami? Bez wątpienia ter Stegen nie jest w planach FC Barcelony na przyszłość, choć ma jeszcze kontrakt ważny do 2028 roku.

Niemiec nie zamierza jednak szukać nowego pracodawcy, gdyż jest zadowolony z otrzymywanych pieniędzy. Klub musi za to oszczędzać. "Skomplikowana sytuacja" - przekazano. Jeśli chodzi o Szczęsnego, to przedłużył on kontrakt na sezon z opcją przedłużenia, natomiast jest również możliwość, by przedwcześnie go rozwiązać, mimo że jest ważną postacią w szatni.

"Nie będzie żadnych problemów, jeśli FC Barcelona zdecyduje się z nim pożegnać. Prawdopodobnie jest, że Szczęsny wówczas zdecyduje się definitywnie zawiesić rękawice na kołku" - czytamy. Poza wspomnianą trójką w kadrze zespołu znajdują się: Ander Astralaga, Aron Yaakobishvili, Diego Kochen oraz ten, który wróci niebawem z wypożyczenia do Elche - Inaki Pena.

"Kierownictwo klubu dostrzega, że nadmiar bramkarzy jest poważnym problemem" - podsumowano. FC Barcelona rozegra kolejny mecz w sobotę 3 stycznia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Espanyolem.