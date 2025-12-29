Kolejny świetny mecz Zielińskiego. Tak podsumowali go Włosi

"Sprawia wrażenie wolnego, ale to mylne. Szybko rozgrywa piłkę i zawsze wyprzedza ruch przeciwnika. Jest bardzo cenny" - tak pomocnika Interu ocenił portal Leggo.it, wystawiając mu notę 6,5. Tak samo zresztą jak Virgilio Sport. "Zieliński to jakość i osobowość. Jeden z najjaśniejszych w rozegraniu" - czytamy.

"Preferowany zamiast Mkhitaryana. Często cofa się jako podwójny rozgrywający, wspierając Calhanoglu. Dobry występ, inteligentny i skuteczny w obu fazach" - przekazał włoski oddział Eurosportu. I również ocenił go na 6,5.

Tę samą notę dał mu Oggisportnotizie.it. "Pokazuje wyjątkową jakość. Z łatwością i naturalnością radzi sobie z pressingiem. Nadaje drużynie Chivu rytm i geometrię" - oznajmiono.

Nieco więcej, ponieważ "siódemkę" dali mu dziennikarze calciomercato.com. "Kiedy opuścił boisko, nawet na kilka minut przed końcem, od razu można było poczuć, że nie ma nikogo w środku pola, kto potrafiłby przytrzymać piłkę tak jak on. Jest bardziej dynamiczny niż kiedykolwiek" - przekazano.

"Dodatkowy zawodnik w środku pola. Jest w doskonałej formie, również mentalnie. Pierwsze kontakty, drybling, osłanianie piłki. Wygląda na odrodzonego" - przyznał fcinter1908.it, również oceniając go na "siódemkę".

Jeśli chodzi o Zalewskiego, to noty były bardzo podobne. "Biegał po lewej flance, by wykorzystać przestrzeń. Dał kilka dobrych podań, w tym jedno zmarnowane przez Scamaccę" - napisał Calciomercato. Tym samym Polak zasłużył na 6,5 w dziesięciopunktowej skali. Tyle samo dał mu Oggisportnotizie.it.

Szóstkę dał mu za to portal calciomercato.com. "Świeżo upieczony powrót do składu. Zaczął z zaciągniętym hamulcem ręcznym, ale potem go zdjął i obnażał defensywne słabości Luisa Henrique" - skwitowano.

Podobnie widział jego występ serwis sportmediaset.it. "Stanął twarzą w twarz z Luisem Henrique, który nie był nie do pokonania. W drugiej połowie ma najlepszą szansę gospodarzy, ale trafił w Sommera" - podsumowano.

Ostatecznie Inter wygrał 1:0 po golu Lautaro Martineza, który trafił do siatki w 65. minucie.