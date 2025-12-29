Konrad Niedźwiecki z uznaniem o Damianie Żurku. "Jest zaprogramowany"

Brązowy medalista z igrzysk w Soczi w drużynie jest zadowolony, że Biało-Czerwoni przed startem w najważniejszej imprezie sezonu będą mieli okazję sprawdzić swoją dyspozycję na mistrzostwach Europy. Zawody, które wyłonią najlepszych panczenistów Starego Kontynentu, odbędą się w dniach 9-11 stycznia na torze w Tomaszowie Mazowieckim.





ZOBACZ TAKŻE: TCS w Oberstdorfie. Pary. Z kim skaczą Polacy?



- Myślę, że w kontekście igrzysk ważny będzie taki start o coś, o medale. Są to oczywiście mistrzostwa, więc myślę, że tutaj też będzie jakaś presja, a to jest najważniejsze, by trzymać poziom koncentracji i skupienia. Na pewno przed naszą publicznością reprezentanci będą się chcieli pokazać - stwierdził były panczenista.





Jedną z medalowych nadziei Polaków na igrzyskach olimpijskich jest Damian Żurek. 26-latek w tym roku kilkukrotnie poprawiał rekord kraju na dystansie 500 m. Zawodnik z Tomaszowa Mazowieckiego ma w dorobku indywidualny brązowy medal mistrzostw świata w Calgary, a na poprzednich igrzyskach w Pekinie zajmował jedenaste miejsce na pół kilometra i trzynaste na dystansie kilometra. W Pucharze Świata panczenista wywalczył aż sześć medali, co stanowi ponad połowę dorobku całej polskiej kadry.





- Damian Żurek jest zaprogramowany, jest skoncentrowany. On ma swoje cele, nie da się wytrącić, wie, co ma zrobić. Podchodzi do sprawy zadaniowo, tak jak profesjonalista, i wiem, że będzie dobrze - przekonywał Niedźwiecki.



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ST, Polsat Sport