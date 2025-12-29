Kto błyszczał w PlusLidze? Najlepsi siatkarze pierwszej rundy fazy zasadniczej

Wszystkie drużyny PlusLigi rozegrały po trzynaście spotkań, a rozgrywki dotarły do półmetka fazy zasadniczej. Liderem tabeli jest Bogdanka LUK Lublin (30 punktów), która wyprzedza PGE Projekt Warszawa (28) oraz Aluron CMC Wartę Zawiercie, Indykpol AZS Olsztyn i PGE GiEK Skrę Bełchatów (po 27). Nie oznacza to jednak, że w czołówkach rankingów indywidualnych znajdują się zawodnicy czołowych drużyn. Kilka nazwisk może być zaskoczeniem.

Zobacz także: Tabela PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej

Rozgrywki PlusLigi w obecnym sezonie mają swoich bohaterów. Kto zgarnął najwięcej statuetek MVP w pierwszej rundzie fazy zasadniczej? Którzy siatkarze zdobyli najwięcej punktów? Kto najlepiej prezentował się w polu serwisowym? Kto imponował w bloku? Kto najlepiej przyjmował, a kto zanotował najwięcej obron?

PlusLiga 2025/2026 - rankingi najlepszych siatkarzy po pierwszej rundzie fazy zasadniczej w załączonej galerii zdjęć: