Kto błyszczał w PlusLidze? Najlepsi siatkarze pierwszej rundy fazy zasadniczej
Pierwsza runda fazy zasadniczej PlusLigi za nami! Którzy zawodnicy wyróżnili się na półmetku tej części sezonu? Kto znalazł się na czele zestawień indywidualnych? PlusLiga 2025/2026 – najlepsi siatkarze pierwszej rundy fazy zasadniczej w poszczególnych rankingach w galerii zdjęć.
Wszystkie drużyny PlusLigi rozegrały po trzynaście spotkań, a rozgrywki dotarły do półmetka fazy zasadniczej. Liderem tabeli jest Bogdanka LUK Lublin (30 punktów), która wyprzedza PGE Projekt Warszawa (28) oraz Aluron CMC Wartę Zawiercie, Indykpol AZS Olsztyn i PGE GiEK Skrę Bełchatów (po 27). Nie oznacza to jednak, że w czołówkach rankingów indywidualnych znajdują się zawodnicy czołowych drużyn. Kilka nazwisk może być zaskoczeniem.
Zobacz także: Tabela PlusLigi po pierwszej rundzie fazy zasadniczej
Rozgrywki PlusLigi w obecnym sezonie mają swoich bohaterów. Kto zgarnął najwięcej statuetek MVP w pierwszej rundzie fazy zasadniczej? Którzy siatkarze zdobyli najwięcej punktów? Kto najlepiej prezentował się w polu serwisowym? Kto imponował w bloku? Kto najlepiej przyjmował, a kto zanotował najwięcej obron?
PlusLiga 2025/2026 - rankingi najlepszych siatkarzy po pierwszej rundzie fazy zasadniczej w załączonej galerii zdjęć:
