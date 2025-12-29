Marek Magiera: Medalowy rok 2025

Reprezentacja siatkarzy wygrała w wielkim stylu rozgrywki VNL i sięgnęła po brązowy medal mistrzostw świata.



Reprezentacja siatkarek trzeci rok z rzędu sięgnęła po brązowy medal VNL i odpadła w ćwierćfinale mistrzostw świata z późniejszymi mistrzyniami Włoszkami.



Mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski w rozgrywkach kobiet wywalczył Developres Rzeszów, który na otwarcie nowego sezonu sięgnął także po Superpuchar Polski.



Mistrzostwo Polski i Superpuchar Polski w rozgrywkach mężczyzn wywalczyli siatkarze Bogdanki LUK-u Lublin. Puchar Polski zdobył JSW Jastrzębski Węgiel. Finałowy mecz w Krakowie z wysokości trybun obejrzała rekordowa liczba 14 157 kibiców.



W siatkarskiej Lidze Mistrzów do Final Four dotarły Aluron CMC Warta Zawiercie i JSW Jastrzębski Węgiel, zajmując w łódzkiej Atlas Arenie odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Triumfowała włoska Perugia z Kamilem Semeniukiem i Łukaszem Usowiczem w składzie.



W Lidze Mistrzyń polskie drużyny nie przebrnęły ćwierćfinału, w finałowym turnieju w Stambule triumfowały siatkarki Imoco Volley Conegliano z Joanną Wołosz i Martyną Łukasik w składzie.



Puchar Challenge Cup wywalczyli siatkarze Bogdanki LUK-u Lublin, a siatkarze Asseco Resovii dotarli do finałowej rozgrywki w Pucharze CEV Cup.

Rok 2025 sypnął także medalami i dobrymi wynikami w młodzieżowych rozgrywkach reprezentacyjnych. Siatkarki z kadry U16 wywalczyły złote medale podczas ME w Tiranie, kadra U19 mężczyzn srebrny medal podczas MŚ w Taszkiencie, natomiast kadra U19 kobiet brązowy medal podczas MŚ w Osijeku. Ponadto podczas Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Skopje 2025 siatkarze sięgnęli po złote a siatkarki po brązowe medale.



Mimo braku medali z bardzo dobrej strony na mistrzostwach świata w kategorii U21 zaprezentowały się obie nasze reprezentacje – zarówno żeńska jak i męska reprezentacja sklasyfikowane zostały ostatecznie na szóstych miejscach.



Z rzeczy dookoła siatkarskich, ale ważnych – rozpoczęły się prace nad ujednoliceniem kalendarza rozgrywek z podziałem czasu reprezentacyjnego na dwa okresy – imprezy mistrzowskie w sezonie zasadniczym w okolicach grudnia i stycznia oraz VNL w okresie wakacyjnym po zakończeniu sezonu klubowego.



Na koniec pozwolę sobie na prywatne wyróżnienie, prywatny medal za rok 2025, który trafia do Agnieszki Michlic, naszej międzynarodowej sędzi, która błysnęła wielką formą podczas mistrzostw świata siatkarek. Byłem w Tajlandii na tej imprezie i wszystko widziałem na własne oczy. Pani Agnieszka powinna otrzymać złoty medal za znakomite poprowadzenie półfinałowego meczu Włochy - Brazylia. Mecz był piekielnie trudny, z ogromną dawką emocji, trudną do opisania i jeszcze dodatkowo z fenomenalną siatkarską jakością. Zaryzykuję nawet tezę, że to był jeden z najlepszych a może nawet i najlepszy mecz siatkarek jaki widziałem, a na pewno jaki komentowałem przez ponad 20 lat pracy w Polsacie Sport. Gratulacje! Agnieszko, byłaś zdecydowanie najlepszą Polką na tym turnieju.