MŚ w darcie: Krzysztof Ratajski - Luke Woodhouse. Wynik meczu. Kto wygrał na MŚ?

Ratajski awansował do 1/8 finału WDC (World Darts Championship) po zwycięstwie w trzeciej rundzie nad Wesleyem Plaisierem 4:3. W trakcie tego pojedynku Polak przegrywał w setach już 1:3, a reprezentant Holandii miał nawet lotki meczowe, jednak ostatecznie to "Polish Eagle" rozstrzygnął spotkanie na swoją korzyść. We wcześniejszych fazach turnieju Ratajski wyeliminował Filipińczyka Alexisa Toylo (3:0) oraz Anglika Ryana Joyce'a (3:1).

Kolejnym przeciwnikiem zawodnika pochodzącego ze Skarżyska-Kamiennej będzie Luke Woodhouse. Anglik zajmuje 25. miejsce w rankingu PDC (Polak plasuje się na 37. pozycji). W dotychczasowych spotkaniach tegorocznych mistrzostw Woodhouse stracił łącznie zaledwie dwa sety. W drodze do 1/8 finału turnieju wygrywał z Chorwatem Borisem Krcmarem (3:1), Niemcem Maxem Hoppem (3:0) oraz swoim rodakiem Andrew Gildingiem (4:1).

Bilans bezpośrednich konfrontacji obu zawodników wynosi 4:1 na korzyść Ratajskiego. Jedyną porażkę z Anglikiem polski zawodnik poniósł w 2022 roku.

Ratajski - Woodhouse. Wynik meczu. Kto wygrał na MŚ w darcie?

Zwycięzcę pojedynku Ratajski - Woodhouse w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 poznamy we wtorek. Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej godziny rozpoczęcia tego starcia. Wynik starcia zaktualizujemy w tym artykule niezwłocznie po jego zakończeniu.

ŁO, Polsat Sport