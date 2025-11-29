Polacy rywalizowali w Pucharze Świata. Odległe lokaty

Zimowe

Jakub Zakrzewski i Seweryn Sosna zajęli 31. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Igls pod Innsbruckiem. Całe podium zajęły załogi niemieckie, a zwyciężyli Johannes Lochner i Georg Fleischhauer

Dwóch zawodników w kombinezonach pcha sanie bobslejowe
fot. PAP
Jakub Zakrzewski i Seweryn Sosna zajęli 31. miejsce w zawodach Pucharu Świata

Triumfatorzy, którzy mieli najlepszy czas obu ślizgów, uzyskali łączny czas 1.45,08. O 0,05 wyprzedzili Francesco Friedricha i Alexandra Schallera oraz o 0,81 Adama Ammoura i Tima Beckera.

 

Identyczna kolejność była w inaugurujących cykl PŚ zawodach na olimpijskim torze w Cortinie d’Ampezzo i taka sama jest w PŚ.

 

Biało-Czerwoni wystąpili tylko w pierwszym przejeździe, uzyskując czas 54,50.

 

W sobotę rywalizować będą jeszcze kobiety w monobobach.

PAP
