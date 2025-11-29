Polacy rywalizowali w Pucharze Świata. Odległe lokaty

Triumfatorzy, którzy mieli najlepszy czas obu ślizgów, uzyskali łączny czas 1.45,08. O 0,05 wyprzedzili Francesco Friedricha i Alexandra Schallera oraz o 0,81 Adama Ammoura i Tima Beckera.

Identyczna kolejność była w inaugurujących cykl PŚ zawodach na olimpijskim torze w Cortinie d’Ampezzo i taka sama jest w PŚ.

Biało-Czerwoni wystąpili tylko w pierwszym przejeździe, uzyskując czas 54,50.

W sobotę rywalizować będą jeszcze kobiety w monobobach.

PAP