Pracował w PGE GiEK Skrze, teraz wraca na ławkę. Doświadczony szkoleniowiec ma nowy klub

Prakljacić pozostawał bez pracy od maja 2025 roku - po tym, jak za porozumieniem stron rozwiązał przedwcześnie swoją umowę z węgierskim Fino Kapsovar. Serb pracował tam przez trzy sezony, zdobywając w tym czasie dwa mistrzostwa, wicemistrzostwo i Puchar Węgier.

Jak podawał wówczas dziennik "Nemzeti Sport", odejście Serba z Kapsovaru było sporą niespodzianką. Kontrakt szkoleniowca miał bowiem obowiązywać do końca sezonu 2025/2026.

"Dziękujemy, mistrzu! Władze Fino Kapsovar pragną podziękować trenerowi Slobodanowi Praklaciciowi za jego pracę, gdyż drużyna pod jego okiem osiągnęła znakomite wyniki, zdobywając dwa złota i srebro Extraligi, a także zdobywając Puchar Węgier. W imieniu całego klubu życzymy szkoleniowcowi sukcesów w jego dalszej pracy" - podał klub w oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Po siedmiu miesiącach bezrobocia Serb postanowił wrócić na ławkę trenerską. Jak podaje grecka "Gazzetta", Prakljacić został nowym szkoleniowcem AO Foinikas Syros, gdzie zastąpi Thanosa Terzisa, który pracował z drużyną od 2024 roku.

51-latek zadebiutuje w roli trenera AO Foinikas prawdopodobnie już 6 stycznia, w rewanżowym meczu 1/16 finału Pucharu Challenge Chaumont Volley-Ball 52. W pierwszym spotkaniu górą byli Grecy, którzy wygrali 3:2.

Po 8 kolejkach ligi A1 (najwyższa klasa rozgrywkowa w Grecji) drużyna z Syros ma na koncie 3 zwycięstwa oraz 6 porażek i z 9 punktami na koncie plasuje się na 7. miejscu w dziesięciozespołowej tabeli.

Polscy kibice doskonale znają Slobodana Prakljacicia z pracy w PlusLidze. W sezonie 2021/2022 był asystentem trenera Slobodana Kovaca w PGE Skrze Bełchatów.