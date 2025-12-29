Puchar Polski siatkarzy: PGE Projekt Warszawa - PGE GiEK Skra Bełchatów. Relacja live wynik na żywo

PGE Projekt Warszawa awansował do ćwierćfinału Tauron Pucharu Polski jako druga drużyna pierwszej rundy fazy zasadniczej PlusLigi. W 1/4 finału zagra z PGE GiEK Skrą Bełchatów, piątym zespołem tej części rozgrywek. Nie tak dawno, bo 19 grudnia obie ekipy rywalizowały ze sobą w lidze. Projekt wygrał u siebie 3:1.

Projekt nie ma jeszcze w swej kolekcji Pucharu Polski, choć czterokrotnie grał w turnieju finałowym, zawsze kończąc rywalizację na półfinale. Bełchatowski klub sięgał po to trofeum siedem razy, ale na triumf czeka już dekadę (2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2016).

Zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków. Wiadomo już, że wywalczonego w poprzedniej edycji trofeum nie obroni JSW Jastrzębski Węgiel.

Relacja live i wynik na żywo z meczu PGE Projekt Warszawa – PGE GiEK Skra Bełchatów w poniedziałek 29 grudnia o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.