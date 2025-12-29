Siatkarze Projektu jadą do Krakowa! Zdecydowane zwycięstwo w ćwierćfinale

Na początku premierowej partii przewagę uzyskali siatkarze PGE Projektu (10:6). Goście złapali kontakt (15:14), ale nie wykorzystali szansy na wyrównanie. Lepiej dysponowana w ataku drużyna ze stolicy znów odjechała na kilka punktów, zapewniając sobie spokój w końcówce. W ostatniej akcji gospodarze zatrzymali przeciwników blokiem (25:20).

PGE GiEK Skra miała minimalną przewagę w początkowych fragmentach drugiego seta (5:7). Później gospodarze odwrócili wynik i to oni prowadzili w środkowej części tej partii (16:14). Bełchatowianie byli w kontakcie do stanu 19:18 i znów nie wykorzystali szansy na wyrównanie. W kolejnych akcjach posłali dwa ataki w aut i zrobiło się 22:18 dla gospodarzy, którzy już nie wypuścili z rąk wygranej w tym secie. Znów zamknęli seta punktowym blokiem (25:21).

Receptą na problemy Skry w ataku miało być pojawienie się na boisku Arkadiusza Żakiety od początku trzeciej odsłony. Po początkowej przewadze gospodarzy, bełchatowianie wyrównali, gdy asa posłał Antoine Pothron (10:10). Obie ekipy toczyły wyrównaną walkę, goście znów trzymali kontakt do stanu 19:18, ale i tym razem końcówkę rozegrał po swojej myśli Projekt. Bartosz Bednorz przedarł się przez blok i wywalczył piłkę meczową (24:20), a w ostatniej akcji meczu Karol Kłos skutecznie zaatakował ze środka (25:21).

Zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków. Wiadomo już, że wywalczonego w poprzedniej edycji trofeum nie obroni JSW Jastrzębski Węgiel.

PGE Projekt Warszawa – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:20, 25:21, 25:21)

Projekt: Karol Kłos, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurij Semeniuk, Linus Weber, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartosz Gomułka, Michał Kozłowski. Trener: Tommi Tiilikainen.

Skra: Antoine Pothron, Mateusz Nowak, Bartosz Krzysiek, Zouheir El Graoui, Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz – Kamil Szymura (libero) oraz Maksym Kędzierski (libero), Arkadiusz Żakieta. Trener: Krzysztof Stelmach.

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKARZY 2026