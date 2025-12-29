Rekordowa wypłata dla Ratajskiego. Polak zarobi fortunę

Obecna edycja mistrzostw świata jest rekordowa, jeśli chodzi o pule nagród pieniężnych dla zawodników. Wynosi ona pięć milionów funtów, przez co dwukrotnie przebija tę z poprzednich edycji. Dzięki temu na konto nowego mistrza świata wpłynie okrągły milion funtów.





Portal "Darts News" przedstawił nagrody pieniężne za awans do poszczególnych rund turnieju. Zawodnicy, którzy opuścili Alexandra Palace już po pierwszym meczu, zarobili piętnaście tysięcy funtów. W tym gronie znalazło się dwóch Polaków: Sebastian Białecki i Krzysztof Kciuk.

Jedynym naszym reprezentantem, który wciąż pozostaje w grze o końcowe trofeum, jest Krzysztof Ratajski. 48-latek zameldował się już w 1/8 finału, przez co zarobił już ogromną, jak na darta, sumę. "The Polish Eagle" już na pewno wzbogaci się o 60 tysięcy funtów, co przy obecnym kursie daje blisko 300 tysięcy złotych.





Najlepszy polski darter, awansując w 2021 roku do ćwierćfinału, zarobił mniej niż teraz, a mianowicie 50 tysięcy funtów. Ewentualny awans do tej fazy w tej edycji gwarantuje wypłatę rzędu 100 tysięcy funtów.





Krzysztof Ratajski o ćwierćfinał zagra we wtorek. Przeciwnikiem Polaka będzie 25. zawodnik rankingu PDC - Anglik Luke Woodhouse.

ST, Polsat Sport