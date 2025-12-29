Smutne wieści. Nie żyje siatkarska legenda. Zdobył złoto na igrzyskach

Quade nosił również przydomek "Pan Paralimpijczyk" ze względu na swoje zasługi dla rozwoju sportu niepełnosprawnych, propagowanie idei paralimpizmu i sukcesy na parkiecie.

- Quade był sprawdzonym ekspertem o niezwykłym zakresie wiedzy, zawsze autentycznym, serdecznym i pełnym empatii - powiedział Hans-Jorg Michels, prezes Niemieckiego Związku Sportu Niepełnosprawnych (DBS), cytowany przez "Die Zeit".

ZOBACZ TAKŻE: Marek Magiera: Medalowy rok 2025

Quade pierwszy raz wystąpił na letnich igrzyskach paralimpijskich w 1984 roku w Nowym Jorku i z reprezentacją RFN sięgnął po srebrny medal w siatkówce stojącej. Cztery lata później w Seulu cieszył się ze złota. Na tych samych igrzyskach rywalizował również w pchnięciu kulą, zajmując czwarte miejsce.

Po zakończonej karierze nie rozstał się ze sportem. W 1996 roku w trakcie igrzysk w Atlancie pełnił funkcję szefa misji niemieckiej reprezentacji. Przez ponad trzy dekady był członkiem DBS jako wiceprezes.

Zmarł po chorobie 26 grudnia w wieku 71 lat.

Polsat Sport