Smutne wieści. Nie żyje siatkarska legenda. Zdobył złoto na igrzyskach

Smutne wieści dotarły z Niemiec, gdzie tamtejsze media poinformowały o śmierci Karla Quade'a. To były znakomity siatkarz, który z reprezentacją RFN zdobył złoto igrzysk paralimpijskich w 1988 roku. Miał 71 lat.

Płonąca świeca na czarnym tle.
fot. PAP
Zmarł "Pan Paralimpijczyk", zasłużony dla sportu niepełnosprawnych

Quade nosił również przydomek "Pan Paralimpijczyk" ze względu na swoje zasługi dla rozwoju sportu niepełnosprawnych, propagowanie idei paralimpizmu i sukcesy na parkiecie.

 

- Quade był sprawdzonym ekspertem o niezwykłym zakresie wiedzy, zawsze autentycznym, serdecznym i pełnym empatii - powiedział Hans-Jorg Michels, prezes Niemieckiego Związku Sportu Niepełnosprawnych (DBS), cytowany przez "Die Zeit".

 

Quade pierwszy raz wystąpił na letnich igrzyskach paralimpijskich w 1984 roku w Nowym Jorku i z reprezentacją RFN sięgnął po srebrny medal w siatkówce stojącej. Cztery lata później w Seulu cieszył się ze złota. Na tych samych igrzyskach rywalizował również w pchnięciu kulą, zajmując czwarte miejsce.

 

Po zakończonej karierze nie rozstał się ze sportem. W 1996 roku w trakcie igrzysk w Atlancie pełnił funkcję szefa misji niemieckiej reprezentacji. Przez ponad trzy dekady był członkiem DBS jako wiceprezes.

 

Zmarł po chorobie 26 grudnia w wieku 71 lat.

