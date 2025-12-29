TCS w Oberstdorfie - 29.12. Relacja live i wyniki na żywo

Poniedziałek to drugi dzień rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Na Schattenbergschanze w Oberstdorfie skoczkowie walczą w premierowym konkursie prestiżowego cyklu. Relacja live i wyniki na żywo TCS w Oberstdorfie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:30.





Czas na pierwszy konkurs w ramach Turnieju Czterech Skoczni 2025/26. Jak co roku zmagania rozpoczynają się w Oberstdorfie. W niedzielę na Schattenbergschanze odbyły się kwalifikacje, które zwyciężył Domen Prevc. Awans wywalczyli wszyscy Polacy, a najlepiej z naszych wypadł Kamil Stoch. 38-latek uplasował się na czternastej pozycji.





Konkursy w ramach TCS rozgrywane są w systemie KO. Skoczkowie rywalizują w parach, które tworzą się na podstawie wyniku osiągniętego w kwalifikacjach. Do drugiej serii zmagań awansują zwycięzcy swoich par oraz pięciu tak zwanych "szczęśliwych przegranych".

W pierwszej serii poniedziałkowych zmagań Biało-Czerwoni zmierzą się w następujących zestawieniach.





Tomasiak - Kytosaho



Żyła - Aigro



Kot - Wąsek



Stoch - Naito





Faworytem do podniesienia "Złotego Orła" jest lider klasyfikacji generalnej PŚ - Domen Prevc. Słoweniec w ostatnich tygodniach znajduje się w wyśmienitej formie i triumfuje w większości konkursów. Do walki o końcowe trofeum powinien włączyć się Ryoyu Kobayashi, a także Niemcy - Felix Hoffmann i Philipp Raimund. Przed rokiem TCS powędrował na konto Austriaka - Daniela Tschofeniga.



Relacja live i wyniki na żywo TCS w Oberstdorfie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:30.

