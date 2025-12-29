To już pewne! Bogdanka informuje ws. kontraktu

Malinowski jest siatkarzem ekipy z Lublina od 2022 roku. W poprzednim sezonie wygrał z zespołem Puchar Challenge oraz sięgnął po mistrzostwo Polski. Na początku obecnych rozgrywek dorzucił triumf w Superpucharze Polski.

Atakujący całą swoją dotychczasową karierę spędził w naszym kraju. Zaczynał w Jokerze Piła, aby następnie przenieść się do Jastrzębskiego Węgla. Na Górnym Śląsku spędził cztery lata i zdobył dwa brązowe medale PlusLigi oraz jeden Ligi Mistrzów i srebrny w Klubowych Mistrzostwach Świata. W 2015 roku związał się na dwa lata z Cuprum Lubin, a potem zaliczył sezon w Espadonie Szczecin.

W latach 2018-2022 był zawodnikiem Aluron CMC Warty Zawiercie, z którą wywalczył brąz PlusLigi. Wiadomo już, że 33-latek spędzi czwarty sezon w Lublinie.

