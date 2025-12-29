Tragedia w rodzinie Podolskiego. "Dałaś mi szansę"

Lukas Podolski poinformował w poniedziałek rano w mediach społecznościowych, że zmarła jego babcia. "Byłaś dla mnie jak druga matka" - napisał na Instagramie.

Płonąca świeca w ozdobnym naczyniu na ciemnym tle.
fot. PAP
Tragedia w rodzinie Lukasa Podolskiego

"Byłaś dla mnie jak druga matka, kiedy dorastałem - zawsze się mną opiekowałaś, zawsze mnie chroniłaś. Przywiozłaś nas do Niemiec i dałaś mi szansę, by stać się osobą, którą jestem dzisiaj" - przekazał piłkarz. 

 

"Nauczyłem się od Ciebie tak wiele... Wyciągnąłem wnioski, które pomagają mi w życiu każdego dnia. Będę kontynuował to, czego mnie nauczyłaś. Obiecuję. Na zawsze będziesz w moim sercu. Spoczywaj w pokoju" - dodał. 

 

Bardzo szybko na tę wiadomość zareagował również Górnik Zabrze.

 

"Łączymy się w bólu z Lukasem i jego bliskimi po śmierci ukochanej babci. W imieniu zarządu klubu, pracowników, sztabu szkoleniowego i drużyny oraz całej społeczności Górnika Zabrze składamy najszczersze wyrazy współczucia. W tym trudnym czasie jesteśmy z Tobą, Lukas" - czytamy.

 

Pierwsza babcia napastnika zmarła sześć lat temu, o czym również wówczas poinformował w mediach.

 

Lukas Podolski od 2021 roku jest piłkarzem Górnika. W tym sezonie ekstraklasy zanotował łącznie zaledwie 194 minuty.

