Tragedia w rodzinie Podolskiego. "Dałaś mi szansę"

"Byłaś dla mnie jak druga matka, kiedy dorastałem - zawsze się mną opiekowałaś, zawsze mnie chroniłaś. Przywiozłaś nas do Niemiec i dałaś mi szansę, by stać się osobą, którą jestem dzisiaj" - przekazał piłkarz.

"Nauczyłem się od Ciebie tak wiele... Wyciągnąłem wnioski, które pomagają mi w życiu każdego dnia. Będę kontynuował to, czego mnie nauczyłaś. Obiecuję. Na zawsze będziesz w moim sercu. Spoczywaj w pokoju" - dodał.

Bardzo szybko na tę wiadomość zareagował również Górnik Zabrze.

"Łączymy się w bólu z Lukasem i jego bliskimi po śmierci ukochanej babci. W imieniu zarządu klubu, pracowników, sztabu szkoleniowego i drużyny oraz całej społeczności Górnika Zabrze składamy najszczersze wyrazy współczucia. W tym trudnym czasie jesteśmy z Tobą, Lukas" - czytamy.

Pierwsza babcia napastnika zmarła sześć lat temu, o czym również wówczas poinformował w mediach.

Lukas Podolski od 2021 roku jest piłkarzem Górnika. W tym sezonie ekstraklasy zanotował łącznie zaledwie 194 minuty.