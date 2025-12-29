18-latek najlepszy z Polaków w Oberstdorfie! Za nami pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni
Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Słoweniec Domen Prevc wygrał pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026, czyli zawody w niemieckim Oberstdorfie. Najlepszy z Polaków był debiutujący w TCS Kacper Tomasiak - 14. miejsce.
- Kacper Tomasiak zajął 14. miejsce, Kamil Stoch 17., a Paweł Wąsek był 28. w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026
- Wygrał Słoweniec Domen Prevc
- 18-letni Kacper Tomasiak zadebiutował w Turnieju Czterech Skoczni
- Drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026 odbędzie się w Garmisch-Partenkirchen
- Kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen odbędą się 31 grudnia, a konkurs - 1 stycznia
Pierwsza seria była rozgrywana systemem KO, a pary utworzono na podstawie wyników niedzielnych kwalifikacji. Co ciekawe byliśmy świadkami "polskiej" rywalizacji - Paweł Wąsek w parze okazał się lepszy od Macieja Kota.
Do drugiej serii awansowało trzech Polaków - Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Ostatecznie najlepszy z nich był Tomasiak, który zajął 14. lokatę. Stoch był 17., a Wąsek - 28.
Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy i o której są konkursy TCS?
Dla Stocha był to pożegnalny występ w Oberstdorfie. Dla legendarnego polskiego skoczka to ostatni sezon w karierze. Natomiast 18-letni Tomasiak poniedziałkowym konkursem debiutował w Turnieju Czterech Skoczni.
Oprócz Prevca, pierwotnie na podium znaleźli się Słoweniec Timi Zajc oraz broniący tytułu Austriak Daniel Tschofenig, którzy ex aequo uplasowali się na drugim miejscu. Jak się jednak okazało, Zajc został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon i ostatecznie podium uzupełnił Niemiec Felix Hoffmann.
Drugi konkurs w ramach TCS 2025/2026 odbędzie się w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Tradycyjnie kwalifikacje zaplanowano na ostatni dzień roku, a sam konkurs - pierwszego dnia nowego roku.
