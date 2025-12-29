18-latek najlepszy z Polaków w Oberstdorfie! Za nami pierwszy konkurs Turnieju Czterech Skoczni

Pierwsza seria była rozgrywana systemem KO, a pary utworzono na podstawie wyników niedzielnych kwalifikacji. Co ciekawe byliśmy świadkami "polskiej" rywalizacji - Paweł Wąsek w parze okazał się lepszy od Macieja Kota.

Do drugiej serii awansowało trzech Polaków - Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Ostatecznie najlepszy z nich był Tomasiak, który zajął 14. lokatę. Stoch był 17., a Wąsek - 28.

Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy i o której są konkursy TCS?

Dla Stocha był to pożegnalny występ w Oberstdorfie. Dla legendarnego polskiego skoczka to ostatni sezon w karierze. Natomiast 18-letni Tomasiak poniedziałkowym konkursem debiutował w Turnieju Czterech Skoczni.

Oprócz Prevca, pierwotnie na podium znaleźli się Słoweniec Timi Zajc oraz broniący tytułu Austriak Daniel Tschofenig, którzy ex aequo uplasowali się na drugim miejscu. Jak się jednak okazało, Zajc został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon i ostatecznie podium uzupełnił Niemiec Felix Hoffmann.

Drugi konkurs w ramach TCS 2025/2026 odbędzie się w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Tradycyjnie kwalifikacje zaplanowano na ostatni dzień roku, a sam konkurs - pierwszego dnia nowego roku.

BS, Polsat Sport