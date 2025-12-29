United Cup: Terminarz fazy grupowej. Kiedy mecze? O której godzinie?
2 stycznia rusza prestiżowy przedsezonowy turniej United Cup. Zmagania w Australii potrwają do 11 stycznia, a my poznaliśmy szczegółowy harmonogram fazy grupowej turnieju. Kiedy mecze? O której godzinie? Kiedy grają Świątek i Hurkacz?
United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Innowacyjny format imprezy obejmuje zmagania reprezentacyjne w formule mieszanej. Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.
W trakcie całego turnieju, odbywającego się w dniach 2-11 stycznia, rozegranych zostanie 75 meczów, z czego 50 stanowią single, a 25 deble. Miastami gospodarzami United Cup 2025 są Sydney i Perth.
Terminarz United Cup 2026:
02.01.2026 - piątek
HISZPANIA – ARGENTYNA
Jaume Munar – Sebastian Baez 3:00
Jessica Bouzas Maneiro – Solana Sierra 4:30
Hiszpania - Argentyna (mikst)
GRECJA – JAPONIA
Maria Sakkari – Naomi Osaka 10:00
Stefanos Tsitsipas – Shintaro Mochizuki 11:30
Grecja - Japonia (mikst)