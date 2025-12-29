United Cup: Terminarz fazy grupowej. Kiedy mecze? O której godzinie?

United Cup to turniej, który w kalendarzu światowego tenisa zadebiutował w 2022 roku. Innowacyjny format imprezy obejmuje zmagania reprezentacyjne w formule mieszanej. Osiemnaście drużyn narodowych, złożonych z sześciorga zawodników i zawodniczek, podzielono na sześć trzyzespołowych grup. Każdy mecz ma trzy odsłony: grę pojedynczą kobiet i mężczyzn, a także grę podwójną w składzie damsko-męskim.

W trakcie całego turnieju, odbywającego się w dniach 2-11 stycznia, rozegranych zostanie 75 meczów, z czego 50 stanowią single, a 25 deble. Miastami gospodarzami United Cup 2025 są Sydney i Perth.

Terminarz United Cup 2026:

02.01.2026 - piątek





HISZPANIA – ARGENTYNA

Jaume Munar – Sebastian Baez 3:00

Jessica Bouzas Maneiro – Solana Sierra 4:30

Hiszpania - Argentyna (mikst)





GRECJA – JAPONIA

Maria Sakkari – Naomi Osaka 10:00

Stefanos Tsitsipas – Shintaro Mochizuki 11:30

Grecja - Japonia (mikst)

Polsat Sport