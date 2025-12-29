Włosi przewidują ws. Ziółkowskiego. Niepokojące słowa

Rzekomo Polakowi doskwierała w ostatnich dniach gorączka. Portal Vocegiallorossa.it napisał, że wskutek tego jego występ w spotkaniu ligowym był "niepewny".

Mimo to wydaje się, że szkoleniowiec Gian Piero Gasperini zaryzykuje, choć 20-latek może nie być do końca zdrowy. "Postara się zacisnąć zęby, aby pomóc drużynie w kluczowym meczu, w którym Roma musi wrócić na zwycięską ścieżkę" - napisano.

Portal Ilromanista.net uważa z kolei, że grypa mogła wpłynąć na formę Ziółkowskiego, który wykorzystał ostatnio szansę i przekonał do siebie Gasperiniego. "Prawdopodobnie znów będzie jednak dziś podstawowym wyborem" - czytamy.

To, że Polak jest gotowy do gry, potwierdził również serwis romanews.eu. Tak samo stwierdził laroma24.it. "Ziółkowski jednak da radę: młody polski obrońca wyzdrowiał" - podsumowano.

Mecz AS Roma - Genoa odbędzie się w poniedziałek 29 grudnia. Początek o godz. 20:40. Transmisja na antenie Polsatu Sport 3.