Zieliński nie gryzł się w język. Tak podsumował trenera

Zieliński trafił do czarno-niebieskiej części Mediolanu w lipcu 2024 roku. Jego początki w Interze nie należały do łatwych. Polak nie mógł liczyć na regularną grę, co z kolei odbijało się nierówną formą. W premierowym sezonie rozegrał 39 spotkań, zdobywając tylko dwie bramki i notując trzy asysty. Często pojawiał się na boisku z ławki rezerwowych.

W tym sezonie sytuacja Polaka wygląda znacznie lepiej. Rozegrał już 20 spotkań i z dorobkiem dwóch goli oraz dwóch asyst i praktycznie nawiązał do swojego poprzedniego bilansu za Inzaghiego, o którym wypowiada się w cierpkich słowach.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny świetny mecz Zielińskiego. Tak podsumowali go Włosi

- Czy u niego byłem drugim wyborem? Możemy powiedzieć, że nawet trzecim, bo nie stawiał na mnie. Zawsze jednak wierzyłem w siebie i wiedziałem, że mogę zademonstrować moje umiejętności. To był ciężki rok, nie tylko ze względu na kontuzje. Miałem przed sobą wielkich mistrzów, którzy mieli za sobą świetny sezon. Trener miał swoich zawodników do podstawowego składu. Teraz jest inaczej. Trener angażuje większą liczbę piłkarzy i wierzy, że wielu innych może grać od pierwszej minuty. I to jest piękne. Mamy wielu znakomitych zawodników i to widać - mówi Zieliński.

Polak w miniony weekend zagrał 84 minuty w szlagierze przeciwko Atalancie, który Inter wygrał 1:0. Wcześniej 105-krotny reprezentant naszego kraju zagrał 86 minut w półfinale Superpucharu Włoch z Bolonią oraz w pełnym wymiarze czasowym przeciwko Genui w Serie A. Inter jest liderem tabeli z punktem przewagi nad AC Milan i dwoma "oczkami" więcej od trzeciego SC Napoli.

Polsat Sport