Zmiany na podium w Turnieju Czterech Skoczni! Gwiazda zdyskwalifikowana

Łukasz OstrowskiZimowe

Sensacyjne wieści nadeszły z Niemiec tuż po zakończeniu inauguracyjnego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Sędziowie podjęli decyzję o dyskwalifikacji Timiego Zajca, który pierwotnie stanął na drugim stopniu podium ex aequo z Danielem Tschofenigiem. Ze względu na tę zmianę trzecie miejsce w konkursie w Oberstdorfie zajął Niemiec, Felix Hoffmann.

Skoczek narciarski w locie, ubrany w niebieski kombinezon i biały kask.
fot: PAP
Timi Zajc

Pierwotnie Zajc, wraz z broniącym tytułu Tschofenigiem, uplasowali się ex aequo na drugiej lokacie, co zapewniało im miejsce na podium w pierwszych zawodach tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni. Sytuacja zmieniła się jednak tuż po zakończeniu rywalizacji.

 

Podczas kontroli sprzętu okazało się, że nogawki kombinezonu Słoweńca były o 3 milimetry za długie. Błąd ten poskutkował bezwzględną dyskwalifikacją z konkursu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Turniej Czterech Skoczni 2025/2026. Kiedy i o której są konkursy? Terminarz

 

Wykluczenie 25-latka sprawiło, że na najniższy stopień podium w Oberstdorfie wskoczył reprezentant gospodarzy, Felix Hoffmann. Na przetasowaniach skorzystali również Polacy, którzy przesunęli się o jedną lokatę w górę.

 

Ostatecznie, Kacper Tomasiak zajął 14. miejsce, Kamil Stoch - 17., a Paweł Wąsek uplasował się na 28. pozycji.

 

Dla Zajca wpadka ta oznacza niewątpliwy koniec marzeń o wygraniu Turnieju Czterech Skoczni 2025/26. Zerowy dorobek punktowy w pierwszych zawodach drastycznie ogranicza jego szanse w klasyfikacji turnieju.

 

Ostatnim Słoweńcem, który wygrał TCS, był Peter Prevc, starszy brat Domena. Dokonał tego w sezonie 2015/16, gdy zdobył też Kryształową Kulę. Peter zakończył już karierę, ale Domen kontynuuje rodzinne tradycje, podobnie jak ich siostra Nika.

 

OBERSTDORFSKOKISKOKI NARCIARSKIESKOKI W OBERSTDORFIETCSTIMI ZAJCTURNIEJ CZTERECH SKOCZNIZIMOWE
