Znowu głośno o polskim siatkarzu. Przebił wynik Leona!

Koniec 2025 roku oznacza czas podsumowań również w światowej siatkówce. Portal "Volleyball World" należący do FIVB postanowił opublikować ranking dziesięciu najlepszych siatkarzy minionych dwunastu miesięcy. Zaszczytne czwarte miejsce zajął Jakub Kochanowski, który tym samym wyprzedził w tej klasyfikacji Wilfredo Leona.

Jakub Kochanowski (z prawej) uhonorowany w rankingu Volleyball World
fot. Cyfrasport
Jakub Kochanowski (z prawej) uhonorowany w rankingu Volleyball World

Kochanowski ma za sobą udany rok zarówno w rozgrywkach klubowych, jak i reprezentacyjnych. Z naszą kadrą wywalczył brązowy medal mistrzostw świata, a wcześniej przyczynił się do triumfu w Lidze Narodów. Od wielu lat należy do ścisłej czołówki topowych środkowych świata.

 

"Sezon zdefiniowany przez wielkie chwile i stabilizację. W Lidze Narodów poprowadził Polskę do zwycięstwa jako MVP oraz najlepszy środkowy, popisując się skutecznymi zagraniami w kluczowych momentach oraz cechami przywódczymi jako kapitan. Kontynuował ten poziom na mundialu, gdzie ponownie został wybrany najlepszym środkowym, wyróżniając się wyjątkową skutecznością w ataku i na siatce" - napisano w mediach społecznościowych "Volleyball World".

 

Kochanowski uplasował się na czwartym miejscu w rankingu, wyprzedzając Wilfredo Leona. Nie wiadomo jeszcze, kto zajął pozycje na podium.

 

Ranking najlepszych siatkarzy 2025 roku wg. Volleyball World:

 

4. Jakub Kochanowski
5. Wilfredo Leon
6. Simeon Nikołow (Bułgaria)
7. Fabio Balaso (Włochy)
8. Alex Grozdanow (Bułgaria)
9. Jan Kozamernik (Słowenia)
10. Patrik Indra (Czechy)

