Znowu głośno o polskim siatkarzu. Przebił wynik Leona!

Kochanowski ma za sobą udany rok zarówno w rozgrywkach klubowych, jak i reprezentacyjnych. Z naszą kadrą wywalczył brązowy medal mistrzostw świata, a wcześniej przyczynił się do triumfu w Lidze Narodów. Od wielu lat należy do ścisłej czołówki topowych środkowych świata.

"Sezon zdefiniowany przez wielkie chwile i stabilizację. W Lidze Narodów poprowadził Polskę do zwycięstwa jako MVP oraz najlepszy środkowy, popisując się skutecznymi zagraniami w kluczowych momentach oraz cechami przywódczymi jako kapitan. Kontynuował ten poziom na mundialu, gdzie ponownie został wybrany najlepszym środkowym, wyróżniając się wyjątkową skutecznością w ataku i na siatce" - napisano w mediach społecznościowych "Volleyball World".

Kochanowski uplasował się na czwartym miejscu w rankingu, wyprzedzając Wilfredo Leona. Nie wiadomo jeszcze, kto zajął pozycje na podium.

Ranking najlepszych siatkarzy 2025 roku wg. Volleyball World:

4. Jakub Kochanowski

5. Wilfredo Leon

6. Simeon Nikołow (Bułgaria)

7. Fabio Balaso (Włochy)

8. Alex Grozdanow (Bułgaria)

9. Jan Kozamernik (Słowenia)

10. Patrik Indra (Czechy)

Polsat Sport