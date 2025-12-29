Znowu to zrobił! Semeniuk Siatkarzem Roku

O tym, który z zawodników zostanie Siatkarzem Roku 2025 na Ukrainie, decydowało dwuetapowe głosowanie. W pierwszym swoje typy wskazało stu ekspertów, wśród których znaleźli się między innymi: trenerzy i kapitanowie drużyn narodowych we wszystkich kategoriach wiekowych, szkoleniowcy i kapitanowie zespołów z trzech poziomów rozgrywkowych za naszą wschodnią granicą oraz uznani eksperci i dziennikarze, zajmujący się na co dzień siatkówką. Każdy z nich wskazał po trzy nazwiska: za pierwsze miejsce przyznawano 5 punktów, za drugie - 3 "oczka", a za trzecie - jeden punkt. Po podliczeniu punktów od setki respondentów do drugiego etapu miało przejść dziesięciu graczy, ale ponieważ trzech zawodników z miejsc 10-12 otrzymało identyczną liczbę "oczek", tegoroczne głosowanie rozszerzono właśnie do 12 sportowców.

W drugim etapie, który trwał do 28 grudnia do godziny 20.00, głos mieli kibice, którzy wskazywali swoich faworytów za pośrednictwem kanału na Telegramie. Fani siatkówki mogli sporo namieszać w końcowej klasyfikacji, gdyż za pierwsze miejsce w głosowaniu kibiców przyznawano aż 30 punktów. Druga pozycja to 20 "oczek", a trzecia - 10.

Po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że po raz drugi z rzędu tytuł Siatkarza Roku powędrował w ręce Jurija Semeniuka, który zdobył 225 "oczek". Co ciekawe, środkowy PGE Projektu Warszawa wygrał głównie głosami ekspertów i kapitanów drużyn, wśród których był zdecydowanym liderem. U kibiców Semeniuk nie znalazł się nawet na podium, gdyż fani głosowali na Ołeha Płotnyckiego (30 punktów), Dmytro Janczuka (20 punktów) i Wasyla Tupczija (10 punktów).

Podium w plebiscycie uzupełnili wspomniani Janczuk (Panathinaikos, Grecja) i Tupczij (Barkom-Każany Lwów), którzy otrzymali po 176 "oczek", ale zawodnik z PlusLigi zajął niższe miejsce ze względu na mniejszą liczbę pierwszych miejsc wśród głosujących. Dopiero na czwartej pozycji znalazł się Ołeh Płotnycki z włoskiej Perufii, triumfator plebiscytu w 2022 i 2023 roku.

Trzeci z pozostałych przedstawicieli PlusLigi, Ilia Kowalow z Barkomu-Każany Lwów, uplasował się na 9. miejscu, zdobywając 16 punktów.

Dzień wcześniej Ukraińska Federacja Siatkarska i portal Sport.ua ogłosiły wyniki plebiscytu na najlepszą siatkarkę za naszą wschodnią granicą. Nagroda powędrowała do Darii Szargorodskiej z kazachskiego Żetysu.