Puchar Polski siatkarzy: Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia. Relacja live i wynik na żywo

Aluron CMC Warta Zawiercie znalazła się w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2026 jako trzecia drużyna w tabeli po pierwszej rundzie fazy zasadniczej PlusLigi. Asseco Resovia Rzeszów zajęła szóste miejsce w tej części sezonu, co również gwarantowało grę w 1/4 PP.

Zawiercianie rywalizują w obecnym sezonie z Resovią nie tylko w lidze, ale również w grupie Ligi Mistrzów. W PlusLidze (22 listopada) siatkarze Aluronu wygrali w Rzeszowie 3:0; w LM podejmowali rywali w Sosnowcu (10 grudnia) i znów wygrali, tym razem 3:1.

Drużyna Jurajskich Rycerzy to triumfator Pucharu Polski z 2024 roku. W poprzedniej edycji przegrała w finale z JSW Jastrzębskim Węglem. Resovia trzykrotnie wygrała to trofeum - w 1975, 1983 i 1987 roku.

Zwycięzcy meczów ćwierćfinałowych awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 10–11 stycznia 2026 w Tauron Arenie Kraków. Wiadomo już, że wywalczonego w poprzedniej edycji trofeum nie obroni JSW Jastrzębski Węgiel.

